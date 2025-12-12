「北海道太平洋沿岸西部って、どこ？」。

８日深夜に青森県沖で発生した地震により津波注意報が発表された北海道胆振（いぶり）地方で、地区名のわかりにくさを指摘する声が相次いでいる。気象庁の「津波予報区」としてニュースなどで繰り返し流れたが、地元ではなじみがないためだ。住民の避難行動に関わるため、天気予報などで親しまれる「胆振」を含む地区名へ変更を求める意見も出ている。

「私自身、途中まで『うちは津波警報だ』と思っていた」。苫小牧市の危機管理担当幹部は、注意報発表直後の戸惑いを打ち明ける。

地震は８日午後１１時１５分頃発生し、気象庁は同２３分、道内の「北海道太平洋沿岸中部」に津波警報を、「東部」「西部」にそれぞれ注意報を出した。道内の振興局に当てはめると、中部は十勝総合と日高、東部は根室と釧路総合、西部は胆振と渡島総合の白神岬（松前町）以東に当たる。

注意報と警報では求められる避難行動が異なるため、地域名が誤って伝わると住民の安否に影響しかねない。白老町の防災担当者も「職員は防災計画に関わっているからわかるが、一般の人で『太平洋沿岸西部』と聞いて白老町だと分かる人は皆無だろう」と話す。

２０１８年９月に発生した最大震度７の地震は「胆振東部地震」。被災した厚真町の宮坂尚市朗町長は「分かりやすい言葉の方が住民の行動も迅速で的確になるだろう」と指摘。むかわ町の竹中喜之町長も「『胆振地方沿岸地域』など、天気予報で聞き慣れた表現にしてもらえないか」と提案している。

住民にも困惑が広がる。室蘭市町内会連合会の渡部信人事務局長（６９）は「気象情報など普段の生活で聞きなじみがあるのは、胆振東部や中部。（予報区の）太平洋沿岸西部という言葉だけ聞くと、室蘭市が該当するか分かりにくい」と話した。

気象庁によると、全国的な津波警報の発出を始めたのは１９４９年で、道内は太平洋、日本海、オホーツクの３地区に区分けされていた。技術の発展で津波の到達予想を細分化できるようになったことから、９９年に６地区に分割された。

区分は都府県の海岸線の長さや北海道の振興局単位、地形を踏まえて決めているという。担当者は「地元の方だけでなく全国で見た時にどこに警報や注意報が出ているのか伝わりやすい名称にしている」と理解を求めている。