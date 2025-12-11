25kgものダイエットを成功させてミスコングランプリに輝いた美女が、ミスコン後に元彼から連絡が来たエピソードについて赤裸々に披露した。

【映像】ミス筑波大学 25kg減のビフォーアフター＆変遷

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#2が、12月8日に配信された。

ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎による安田大サーカス・団長安田へのドッキリ企画で、大いに“メシウマ”を堪能した番組MCの岡野陽一と相席スタート・山添寛の前に、1人の女性、遠藤奈子さん（26）が登場した。

遠藤さんは、履歴書にある「25kgのダイエット成功」という経歴について、当時付き合っていた彼氏から「顔が全然タイプじゃない」と言われたこと。「見返してやる」という動機でダイエットを始めたことを明かす。

その手法は、8時間の内に一日の3食を食べ切るというもの。残りの16時間は「断食」で、「食事の内容も改善して行っていたので、1年以内に痩せることができました」と語った。

「顔がタイプじゃない」と言ってきた彼とは20kg減量した頃に別れたが、遠藤さんはその後に筑波大学のミスコンに出場。見事「グランプリ」を獲得し、「見返してやる」という思いを達成したことを晴れやかに語った。

さらに、この成功の裏にある“メシウマ”なエピソードも披露。グランプリ獲得後、元カレから「グランプリおめでとう」というLINEが来たというが、「華麗に無視して、メシウマでした」と語った。

このエピソードに、スタジオの2人も「向こうは奈子ちゃんのほうから『戻らない？』って言ってこないかなって繋ぎ止めてたんや」「絶対そうだよね」と堪能していた。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）