エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、双葉社のBLレーベル「comic marginal」作品を対象としたキャンペーンを開催する。期間は12月10日から12月23日23時59分まで。

本キャンペーンは、双葉社のBLレーベル「comic marginal」8周年を記念したもの。「腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～」「明烏夢恋唄 」「愛しのしっぽちゃん」などの対象作品を、1巻以上無料や値引きなどで読むことができる。

また、「comic marginal」の作品を2000pt以上購入すると、「腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～」などのシーモア限定描き下ろしリーフレットが全員にプレゼントされる。

