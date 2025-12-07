妊娠中に旦那さんの無神経な発言に、傷ついたことがある人もいるのではないでしょうか？ 妊娠中はただでさえ落ち込みやすいのに、不安を煽るようなことを言われるとイラッとしますよね。今回は、楽観的な夫が妊娠中の妻に言い放ったデリカシーのない発言をご紹介いたします。

出産を軽視する発言

「妊娠したことはうれしかったのですが、同時に大きな不安が押し寄せてきました。初めての妊娠なのでわからないことばかりで、精神的に不安定になることも。そのことを夫に相談したら『心配しすぎだって！』『みんな普通にポンポン産んでるじゃん』と笑いながら言ってきたんです。出産は命がけなのに、よくこんな軽い言い方ができますよね。元々、楽観的な人でそこが夫の長所でもあるけど、人の悩みに寄り添えなかったり危機感がなかったりするのは、最大の欠点だと思います。ただでさえ不安なのに、夫に話したことで余計に不安になりました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 出産を軽視するような発言は許せませんよね。妊娠や出産について、一から勉強してほしいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。