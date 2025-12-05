“はましょー”浜田翔子、第4子妊娠発表 同年に第3子出産
【モデルプレス＝2025/12/05】元グラビアアイドルでタレントの“はましょー”こと浜田翔子（39）が5日、YouTuber・カブキンとのYouTubeチャンネル「カブしょこ新婚夫婦」を更新。第4子の妊娠を発表した。
【写真】浜田翔子、美形家族顔出し5ショット
浜田は「今回4人目を授かりました」と報告。「第3子を今年出産して今10ヶ月になりました。今私は安定期っていう期間に入ったのでご報告をさせていただきました」と伝えた。
「春生まれの予定です」「35歳から30代の後半はだいたい妊娠と出産を繰り返してもうすぐ40歳になるんですけど、出産は40歳で出産になりそうです」と3月か4月の出産になると明かしていた。
浜田は、2020年6月にカブキンとの結婚を発表。2022年1月に第1子、2024年1月に第2子、2025年2月に第3子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】浜田翔子、美形家族顔出し5ショット
◆浜田翔子、第4子妊娠
浜田は「今回4人目を授かりました」と報告。「第3子を今年出産して今10ヶ月になりました。今私は安定期っていう期間に入ったのでご報告をさせていただきました」と伝えた。
◆浜田翔子、2020年に結婚
浜田は、2020年6月にカブキンとの結婚を発表。2022年1月に第1子、2024年1月に第2子、2025年2月に第3子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】