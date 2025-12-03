『名探偵津田』“理奈ちゃん”森山未唯「2の世界」でX投稿「長袖が手に入ってよかったですね」
TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）では、3日放送で「名探偵津田"長袖"SP」を届けた。過去2作に登場している森山未唯が放送後、自身のXを更新し「理奈です、長袖が手に入ってよかったですね」と呼びかけている。
【写真】『名探偵津田』理奈ちゃん「2の世界」でX投稿
森山は、前々回の『名探偵津田』で、ダイアン・津田篤宏とバディを組む鈴木理沙役を務め、前回はホテルスタッフ・理奈として再登場を果たした。再登場に、津田も一気にハイテンションとなり、SNS上でも歓喜の声が相次いだ。
「名探偵津田」は、『水曜日のダウンタウン』の「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」から生まれた人気企画で、これまでに第3弾まで（全5回）が放送された。
第3弾では、沖縄でのCM撮影だと思っていた津田が、“事件”に巻き込まれ、新潟へ行く展開に。「沖縄の衣装しか持ってきてないぞ」「半袖しか持ってないぞ」と文句をいいつつ、新潟が寒いと予想した津田は「長袖をください」と懇願。スタジオは大爆笑に包まれるが、「そんな時間ないです」と一蹴され、そのまま車で新潟に向かった。
この日の放送では、長袖を手に入れるまでの様子を公開。新潟のホテル内で、世界線がわからなくなった津田が、物語の中での浜田雅功を「1の浜田さん」、その様子をスタジオで見ている浜田を「2の浜田さん」と発する様子など、当時も放送された名場面もふんだんに盛り込まれた。
新潟に来てからも半袖の津田だったが、警察から犯人と疑われて、追われる展開に。ホテルのプールで“相棒”みなみかわと遭遇すると、警察から隠れるためにプールの中に隠れる羽目になり、津田は「オレこれしか持ってきてへんねん、着替え！ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ…」と嘆いた。
ここからが未公開映像で、警察に見つからないようにホテルの売店で津田が“変装”することに。ナース姿に扮装した津田だったが、まだ半袖。再び変装する流れとなり、今度はホテルの制服姿になった。警察の検問をうまくくぐり抜け、その後は「普通の服」という名の長袖を支給され、見事に「長袖」を手に入れた。
ファンからは「未公開見られるのうれしすぎる！」「パンツをください、また名言出てた！」「笑ってはいけないみたい！」「ガキ使見ている気分」などといった感想が相次いで寄せられている。
「長袖をください」は、『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」』のノミネート30語に選出された。
