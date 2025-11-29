竹田恒泰氏「脅迫罪ですよ」日本の首相に向けられた中国総領事の“首斬る”発言をバッサリ
政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「中国の高市さんに対する殺害予告！日本人の中国に対する嫌悪感がかなり高まった！【汚い首切る発言】」と題した動画を公開。中国の薛剣・駐大阪総領事による「汚い首斬る」との発言を「日本の首相に対する殺害予告だ」と断じ、外交問題として厳しく批判した。
動画で竹田氏は、この発言が単なる暴言ではなく、法的に「脅迫罪にあたる」と指摘。一国の総領事という外交官が、駐在国の首脳に対してこのような言葉を使うことは前代未聞であると問題視した。竹田氏は「もし日本の駐中大使が『習近平の汚い首を斬る』と言ったらどうなるか？」と例を挙げ、その異常性を強調。「プーさんと言っただけでキレる」人物に対して、これほどの暴言が許されるはずがないと論じた。
さらに、今回の発言は外交儀礼に著しく反する行為であり、日本政府は断固とした対応を取るべきだと主張。外交官として好ましからざる人物を国外追放する措置「ペルソナ・ノン・グラータ」を発動すべきだと強く提言した。竹田氏は、過去に日本がスパイ行為や刑事事件に関与した外交官に対して同措置を発動した事例を紹介しつつ、「元首に対する殺害予告なんか前代未聞ですよ」と述べ、今回の件はそれらの事例をはるかに超える重大事案であるとの認識を示した。
最後に竹田氏は、中国政府がこの発言を擁護したことにも触れ、これが中国の公式見解であるならば、日本国民の対中感情はさらに悪化するだろうと指摘。日本の主権と尊厳を守るため、政府に毅然とした対応を求めて締めくくった。
