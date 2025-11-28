「嵐」3月ラストツアー開催受け北大生協が対応発表 教育大は13日も入試の“可能性” 北海道
北海道大学生活協同組合は2025年11月27日、札幌での「嵐」のラストツアー開催を受けて、対応を発表しました。
北大生協では、受験生向けの航空券と宿泊がセットになったパック商品をこれまでも販売してきました。
発表によりますと、2026年3月の後期日程用プランについては、「札幌市内大型イベントの開催を受け、受験生のためのフライト・宿泊確保のために受験票の提出を求めることがある」ということです。
ただし、災害時などの一時的な販売に加え、オープンキャンパスや入試などのために大学を訪れる人に対しては、例外的に商品を提供することが可能となっています。
北大では北海道の許可を得て受験生やその保護者に「フライトパック」を販売していますが、受験票の提出を求めることで、販売ルールを適切に運用し、受験が目的ではない人の利用を防止する狙いがあるということです。
また、札幌ドームでの「嵐」のライブは2026年3月13日～15日の3日間ですが、札幌市北区に本部を置く国立・北海道教育大学では、3月12日と13日に後期日程の入試が予定されています。
ただ、「札幌校」で受験する人の多くが道内出身者であることや、受験者数が一定の範囲内であれば12日にすべての試験を終了できるとして、後期日程の入試に大きな影響は出ない見通しだということです。