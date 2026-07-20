◇パ・リーグロッテ―ソフトバンク（2026年7月20日ZOZOマリン）ロッテの西川史礁外野手（23）が4回の守備でフェンスに激突するアクシデントに見舞われた。3―1の4回2死二、三塁から海野の右翼後方への飛球を背走し、フェンスに激突。立ち上がることができず、球場が騒然となった。ブルーシートで周囲から見えないように措置され、そのまま担架で運ばれて交代。愛斗が中堅に入り、藤原が右翼に回った。ロッテでは5月1