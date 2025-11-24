ご飯を食べておなかいっぱいになり、ゴロンと横になる……まさに至福の時間ですよね。こうした行動が習慣になっている人も多いと思います。しかしそんなとき、親や祖父母に昔言われたことのある言葉「食べてすぐ寝ると、牛になるよ！」を思い出す人もいるのではないでしょうか。

そもそもこの言葉は、「行儀が悪い」とされる「食後すぐに横になる」行動を戒めるためのもの、という説もあるようです。しかし「牛のように太ってしまう」「消化が悪くなる」というイメージもあり、“健康によくない行い”と認識している人もいることでしょう。

実際、医学的観点で見たとき、「食べてすぐ寝ると牛になる」のは本当といえるのでしょうか。eatLIFEクリニック（横浜市旭区）院長で内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんに“真偽”を教えていただきました。

「そのまま眠ってしまった」場合はさらに要注意

昔からよくいわれる「食べてすぐ寝ると牛になる」という言葉。「太りやすくなる」「消化が悪くなる」と解釈している人も多いと思います。これについては、医学的に「事実」といえます。

そもそも「食事をした後の体内」では何が起こっているのでしょうか。まず、食べ物が胃に入ると、胃酸や消化酵素によって食べ物が分解され、どろどろの状態に変化します。その後、胃の動きによって、どろどろの状態の食べ物が十二指腸に運ばれます。ここまでにかかる時間は、3〜5時間程度です。十二指腸を含む小腸は消化酵素によって食べ物をアミノ酸やブドウ糖に分解し、小腸の表面から吸収して血液中に運んでいるのです。

しかし、食事後すぐ横になることによって、本来は胃から腸へ向かって消化されながら移動する食べ物が、胃で停滞する時間が長くなったり、食道へ逆流したりして、消化吸収が悪くなる可能性があります。

小腸から吸収されたブドウ糖は、血液を介して肝臓に運ばれます。その一部は「血糖」として血液中で利用されます。肝臓に貯蔵できなかった余分な糖は脂肪として蓄積されるので、食べ過ぎで過剰な糖質を摂取したときや、食後に横になって体を動かさないときに、脂肪の蓄積が起こります。つまり、太りやすくなるのです。

「食後、横になってそのまま眠ってしまった」という場合はさらに要注意です。眠っている状態では、胃腸の動きや機能自体も弱まるので、ただ横になるだけのときよりもさらに大きな悪影響があります。眠ってしまった場合は、その間のカロリー消費が基礎代謝分しかないので、食後の血糖値が上がりやすく、脂肪の蓄積にもつながります。

そんな「食べてすぐ横になる」生活を長期にわたって続けていると、どうなることが考えられるのでしょうか。

先述したように、横になることで食べ物が食道へ逆流する可能性があるので、胃液や胃の中の食べ物の逆流で食道に炎症が生じる「逆流性食道炎」を起こしやすくなります。これは食道がんのリスク因子です。

また、脂肪が蓄積すると「脂肪肝」になります。脂肪肝は肝臓がんのリスク因子でもある上、インスリンの効き目を弱めてしまうため、血糖値が上がりやすくなり、糖尿病になる可能性も出てきます。

内臓脂肪の多い「肥満」も同様です。肥満による病気は高血圧や脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症、痛風、がんなど多岐にわたります。さらに、動脈硬化を進行させるので、心筋梗塞や脳卒中など命に関わる病気になる可能性もあるでしょう。

では、どうすればいいのか――。医学的観点からみたとき、推奨できる「食後の過ごし方」をお伝えします。

その過ごし方とは、「食後30分から1時間は横になるのを避けて、静かに座っておく」ことです。立って何かをしても構いませんが、食後すぐの運動は胃の周辺の血流を妨げてしまい、消化吸収に支障が出てしまいます。そのため、運動や激しい動きは避けた方がよいです。

一方で「食後だけど、どうしても横になりたい！」というときもあるかもしれません。そのようなときは、「体の右側を下にして寝る」ことを意識してみてください。右側を下にする方が、胃から小腸への流れがスムーズになります。

ただ、やはり、いすやソファに浅く腰掛ける程度の方が、胃腸の動きを妨げないのでおすすめできます。できれば真横に寝転がるのではなく、「座る」ことを心がけてくださいね。