F-22からの操作で制御されて飛行

アメリカの防衛企業ロッキード・マーチンは2025年11月19日、F-22「ラプター」のコックピットから無人航空機（UAS）を操作することに成功したと発表しました。

【動画】え、タブレット!? 意外と単純に動かせる？ これが、無人機制御のイメージです

この実験は、ジェネラル・アトミックス・エアロノーティカル・システムズ（GA-ASI）との共同で、ネバダ州ネリス空軍基地において実施されました。無人機の制御システムは、同社の先進開発計画部門であるスカンクワークスが開発しています。

今回の取り組みは、単座戦闘機がコックピット内のシンプルで直感的なインターフェースを用いてドローンを指揮・統制できるかを検証する実験で、F-22のパイロットはパイロット・ビークル・インターフェース（PVI）を使用し、UASに特定のミッションプロファイルを実行するよう指示しました。

実験に使用された無人機はGA-ASI製のMQ-20で、F-22による指揮統制のもと、人間とAIの協働が成功したと報告されています。

ロッキード・マーチンは今回の成果について、「人間と機械の協働能力、そして未来の空中戦がすでに実現しつつあることを示している」と発表しました。今回の飛行試験および継続中の評価は、アメリカ空軍が掲げる「システム群（Family of Systems）」構想を実現するための重要なステップであるとしています。