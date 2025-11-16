すぐ沸く、こぼれにくい。毎日に寄り添う【ティファール】の電気ケトルがAmazonに登場中‼
軽くて安全、見た目もスマート。使いやすさで選ばれる一台【ティファール】の電気ケトルがAmazonに登場!
ティファールの電気ケトルは、2001年の発売以来、多くのユーザーから高い評価を得てきたロングセラーモデル。 カップ1杯分（140ミリリットル）なら約1分で沸騰するスピード加熱で、忙しい朝や急な来客時にもすぐに対応できる。沸騰後は自動で電源がオフになるため、消し忘れの心配もない。さらに空だき防止機能も備え、安全性に配慮した設計となっている。
倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能や、蒸気が出にくい注ぎ口構造により、やけどなどのリスクを軽減。フタは取り外し可能で給水もスムーズに行え、広い開口部で内側の手入れも簡単。湯量確認窓付きで、沸騰状態もひと目でわかる。
スイッチひとつで操作できるシンプルな構造に加え、本体重量約750グラムの軽量設計で持ちやすく、コンパクトなサイズ感は置き場所にも困らない。
マットな質感のボディはインテリアにも自然に馴染み、毎日の暮らしに快適さと美しさを添えるアイテムだ。
