この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「本来は、生体を守るための反応である『炎症』（inflammation）が病気の原因にもなるメカニズムと、リスクを減らす生活習慣」で、脳科学者の茂木健一郎氏が“炎症”という生命現象について熱く語った。茂木氏は、かねてより自身が強い興味を抱いているという「炎症」について、その生物学的な役割と同時に、慢性化した際の深刻な健康リスクを指摘した。



茂木氏は冒頭、「炎症は本来、生体が体を修復したり異物を排除したりするために起こす大切な反応だ」と解説。しかし、「一時的な炎症は良いものの、これが慢性的（クロニック）になると問題が起こる」と警鐘を鳴らす。特に、慢性的な炎症はアルツハイマーなどの認知症、さらにはがんなどの発症リスクに直結することが明らかになってきているという。



動画内では、炎症に本来の役割とのミスマッチが生じる背景として、「タバコや過度の飲酒、空気汚染、ストレス、過度な肥満、社会的孤立、加齢」など現代的な生活環境や心理的要因を挙げた。茂木氏は「環境とのミスマッチが続くと、慢性的な炎症が起こり、がんや認知症の引き金になる」と強調。特に、運動や適切な睡眠など生活習慣の重要性について、「慢性的な睡眠不足や運動不足は炎症を促進する。逆に有酸素運動や多様な食事が炎症抑制に役立つ」と、具体的なアドバイスを語った。



さらに、腸内環境のバランス維持やストレスマネジメントの大切さにも言及。「多様な食べ物を摂取すること、社会的交流を持つことも重要」と述べ、「炎症という、一見地味な現象のコントロールが健康の根幹にある」と訴えた。



最後に茂木氏は、「本来生体にとって良いものであった反応が、ちょっとしたパラメータの違いで悪影響をもたらす。このダイナミクスに僕は強い興味を持っている」と自身の探究心を明かし、「オープンサイエンスのシリーズでは、こうした科学的好奇心から探る知見や、生活に生かせる話題を届けたい」と締めくくった。今後のシリーズ展開にも注目が集まりそうだ。