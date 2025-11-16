脳科学者・茂木健一郎、新企画『オープンサイエンス』で「科学は時代も国も超える」と熱弁
動画『オープンサイエンス、始まります』で、脳科学者の茂木健一郎氏が新たにスタートする番組企画『オープンサイエンス』の趣旨について語った。茂木氏は動画冒頭で「僕はもともと科学全般好きで」と話し、かつての日経サイエンスでの連載や、現在は脳科学・神経科学・人工知能を中心に研究しつつも、生物学、物理学を含めて幅広いサイエンス愛を明かした。
今回の新シリーズを始めたきっかけについて茂木氏は、「科学全般について話す番組作ったらいいなと思って」と述べ、日本のみならず世界的に政治や経済、文化で意見が分かれる状況にも触れつつ、「でもやっぱり、その中でサイエンスって比較的時間が経ってもあんまり事実が変わらないし」とサイエンスの普遍性を強調。「例えば日本でも中国でも、科学は同じじゃないですか」と、サイエンスの本質の変わらなさを熱弁した。
また、文化や芸術など人により基準や見方が大きく異なる部分にも言及しつつ、「やっぱり、いろいろ文化的なことについて意見が違ってても、サイエンスはその背後にあるわけなんで」と、サイエンスが多様な価値観の根底にあることを示唆。「科学のいろんなことって、まだ答えがはっきりわかんないことはあるんですよね。でもそれについて非常に興味があって考えたりするのは面白いことだな」と語り、答えの見えない現象を“オープンクエスチョン”として探っていくシリーズの方向性を明かした。
動画の最後には、「今日さっそく1個配信しますので、もし興味があったら見てください」と呼びかけ、「これはオープンサイエンスの趣旨の説明のビデオでした。オープンサイエンス、始まります」と締めくくった。
複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。