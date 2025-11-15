しっとり焼き上げる「マドレーヌ」


「本格的な味を簡単に」をモットーに最小限の材料と道具で作れるスイーツレシピを発信し、YouTube登録者数28万人超のHIRO SWEETSさん。長年パティシエとして働いた経験を生かし、プロの視点で本当に必要な工程に絞ったレシピは、お菓子作り初心者さんでも気軽に挑戦できるものばかりです。

製菓用の型は不要、材料はホットケーキミックスや卵などスーパーで揃うものだけ。なかには材料3つで作れるレシピも！ プロのコツを参考に、大人も子どもも大好きな定番おやつを作ってみませんか？

※本記事はHIRO SWEETS著の書籍『パティシエさんのはじめておやつ 型なし・材料3つから作れるプロの味』から一部抜粋・編集しました。

■マドレーヌ

バターの香りと卵の風味、やさしい甘さがどこか懐かしい味。

しっとり食感に仕上げるには混ぜすぎないことがポイントです。

材料（直径7.5cm、高さ2.5cmの紙製マドレーヌカップ4個分）

卵……1個（約50g）

はちみつ……10g

グラニュー糖……30g

ホットケーキミックス……70g

バター（食塩不使用）……50g

アーモンドスライス……適量

下準備

・耐熱容器にバターを入れ、電子レンジ（600W）で30秒×2回ほど加熱し、完全に溶かす。

・オーブンを180℃に予熱する。

作り方

1　ボウルに卵とはちみつを入れ、泡立て器でよく溶いたら、グラニュー糖を加えて混ぜる。

※混ぜすぎず、全体がなじむ程度でOK。

2　ホットケーキミックスを加え、粉気がなくなるまで混ぜる。

※食感が悪くなるのでここも混ぜすぎないように注意。

3　溶かしたバターを加えて混ぜたら、カップに流し入れ、アーモンドスライスをのせる。

4　180℃のオーブンで10〜15分焼く。焼き色がついてふっくらと盛り上がり、竹串を刺して生地がついてこなければ焼き上がり。

■レシピを参考にするときは

・はちみつを使用していますので、1歳未満の乳児には与えないでください。

・オーブンの加熱時間は目安です。機種によって多少の差が生じることがあるので、様子を見ながら調整してください。

・電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。とくに記載がない場合は、ラップなしで加熱しています。

著＝HIRO SWEETS／『パティシエさんのはじめておやつ 型なし・材料3つから作れるプロの味』