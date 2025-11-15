どこか懐かしい味わい。しっとり焼き上げる「マドレーヌ」
「本格的な味を簡単に」をモットーに最小限の材料と道具で作れるスイーツレシピを発信し、YouTube登録者数28万人超のHIRO SWEETSさん。長年パティシエとして働いた経験を生かし、プロの視点で本当に必要な工程に絞ったレシピは、お菓子作り初心者さんでも気軽に挑戦できるものばかりです。
■マドレーヌ
バターの香りと卵の風味、やさしい甘さがどこか懐かしい味。
しっとり食感に仕上げるには混ぜすぎないことがポイントです。
材料（直径7.5cm、高さ2.5cmの紙製マドレーヌカップ4個分）
卵……1個（約50g）
はちみつ……10g
グラニュー糖……30g
ホットケーキミックス……70g
バター（食塩不使用）……50g
アーモンドスライス……適量
下準備
・耐熱容器にバターを入れ、電子レンジ（600W）で30秒×2回ほど加熱し、完全に溶かす。
・オーブンを180℃に予熱する。
作り方
1 ボウルに卵とはちみつを入れ、泡立て器でよく溶いたら、グラニュー糖を加えて混ぜる。
※混ぜすぎず、全体がなじむ程度でOK。
2 ホットケーキミックスを加え、粉気がなくなるまで混ぜる。
※食感が悪くなるのでここも混ぜすぎないように注意。
3 溶かしたバターを加えて混ぜたら、カップに流し入れ、アーモンドスライスをのせる。
4 180℃のオーブンで10〜15分焼く。焼き色がついてふっくらと盛り上がり、竹串を刺して生地がついてこなければ焼き上がり。
■レシピを参考にするときは
・はちみつを使用していますので、1歳未満の乳児には与えないでください。
・オーブンの加熱時間は目安です。機種によって多少の差が生じることがあるので、様子を見ながら調整してください。
・電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。とくに記載がない場合は、ラップなしで加熱しています。
