ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×£µ£°Ëü¿ÍÆÍÇË¤Ë¡Ö¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ä¤ì¤Ð£²£°£°Ëü¤¤¤¯¡×
¡¡¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤¬£±£³Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡¢·î³Û£±£±£°£°±ß¡Ë¤ÇºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î³èÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¤Ï£±£±·î£±Æü¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¡£¤¹¤Ç¤ËÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬£µ£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÉüµ¢¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¤â¤·¤Þ¤À¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥¬¥»È¡Ù¤Ë½Ð±é½ÐÍè¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥¬¥»È¡Ù¤ò¤³¤³¤ÇËè½µ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤¿¤é¤¹¤°¤Ë£±£°£°Ëü¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤·¡×¤ÈÄó¸À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯£±¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ä¤ì¤Ð£²£°£°Ëü¤¤¤¯¤Ê¤È¡×¤ÈÂç¤ß¤½¤«¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡×¤ò¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ì¤Ð¡¢£²£°£°Ëü¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡Ä¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡×¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤òºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£Ç¯Éü³è¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«ÆÃÈÖ¤Ï¥Ò¥í¥ß¤Î¡Ö¥Ò¥í¥ß¤¬²ò·è¡ªÈ¬²¦»Ò¥ê¥Û¡¼¥à¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£