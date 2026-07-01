AKB48を運営するDHは23日、ファンとの不適切な交際を理由に、花田藍衣（21）との契約を解除した。これに対し花田は丸刈り姿の動画をSNSに投稿し、運営側からの丸刈り強要を告発。運営側は強要を全面否定しており、双方の主張が真っ向から対立する異例の事態に発展している。放送作家の鈴木おさむ氏は、今回の騒動の真偽そのものは軽々に断じられないとしつつも、いまは「黙っていることが一番損をする時代になった」と見る。そのう