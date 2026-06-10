注文した寿司に液体をかけるーーそんな悪質な迷惑動画をSNSに投稿したとして、無職の新西悠太容疑者（43）が威力業務妨害の疑いで逮捕された。舞台となったのは大手回転寿司チェーン「はま寿司」。同社は投稿当日から防犯カメラ映像などをもとに調査を進め、店舗や犯行時間帯を特定し、警察に被害を届け出た。炎上狙いの投稿はなぜ繰り返されるのか。放送作家の鈴木おさむ氏が、その根っこにある“面白いと思ってしまう感覚”の危