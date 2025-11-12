【大阪】開業30周年の帝国ホテル大阪　若手シェフが世界大会へ挑戦！

2026年3月15日、帝国ホテル 大阪は開業30周年を迎えます。1996年の開業以来、大川沿いの大阪アメニティパーク(OAP)に位置し、関西の観光・ビジネス・文化発信に寄与してきました。30周年を記念し、2025年10月から2027年3月まで、様々な記念企画や商品が用意されます。今回はメディア懇親会に参加しました。

30周年スローガンと総支配人の言葉



帝国ホテル 大阪の30周年スローガンは 「つないでいく、歩んでいく」。

総支配人の鈴木稔樹氏は、30周年を迎えるにあたり、帝国ホテル初代会長 渋沢栄一氏の言葉を引用されました。

「色々の風俗習慣の、色々の国のお客を送迎することは、大変にご苦労なことである。骨の折れる仕事である。然乍ら君達が丁寧に能く尽して呉れゝば、世界中から集り世界の隅々に帰つて行く人達に日本を忘れずに帰らせ、一生日本をなつかしく思出させることの出来る、国家の為にも非常に大切な仕事である。精進してやつて下さい｣

この言葉は今も受け継がれており、帝国ホテル 大阪でも、万博期間中に多くの来訪者を迎える中で、この「おもてなしの心」を最大限に生かす取り組みが行われたことが紹介されました。

若手シェフの挑戦、世界大会へ！



第3回エスコフィエ・ヤングシェフコンクール｢若き才能エスコフィエ｣国際賞25歳以下が対象の日本代表選考大会では若手シェフ8名が決勝に進出。優勝は帝国ホテル 大阪の河南春輝（かわなみ はるき）シェフが果たしました。

河南シェフは2026年4月16日にフランス・パリで開催される世界大会へ出場予定で、日本代表としての挑戦が注目されています。

懇親会で楽しむ多彩な料理

高橋料理長より料理などの説明がありました。

日本代表になった河南春輝シェフの

｢ピスタチオと黒オリーブを詰めた仔羊のペルシャ―ド｣

～焦がしバター香るジュダニューのソースで～

中国料理「ジャスミンガーデン｣：北京ダック

鉄板焼｢嘉門｣：松坂牛フィレ、神戸牛サーロイン

フルーツ

フランス料理「レ セゾン｣：オードブル

大きなシュー(パリブレスト)



懇親会では、帝国ホテル大阪自慢の料理が数多く振る舞われました。

30周年限定ウイスキーとカクテル

懇親会では、30周年を記念した限定ウイスキー｢桜尾｣と特別なカクテルも提供されました。

・桜尾：マルサラ樽で熟成されたオリジナルラベル付きウイスキー



・サクラ（SAKURA）：桃の風味が漂う甘口ショートカクテル

・天満人（てんまびと）：梅とさくらんぼのリキュールにレモンビールを合わせた辛口カクテル

・リァン（Lian）：ストロベリーパウダーをあしらったすっきりカクテル

チャペルと伝統

懇親会前には館内案内があり、その一部をご紹介します。

結婚式はチャペル2か所、神前1か所で行われ、今回、大きいチャペルをご案内頂きました。

余談ですが、帝国ホテル東京のチャペルは完成直後に関東大震災に見舞われながらも耐え、日本におけるホテルウエディングの原型を築いた施設として知られています。

大阪でも、その歴史と格式を感じながらホテルウエディングが行われています。

館内の非日常空間

ジュニアスイート

ミストシャワーが付いているのが特徴です。

19～21階の3フロアに2部屋ずつ計6室のみ。ミストシャワーが備わっており、上層階からの眺めも魅力です。

インペリアルフロア ラウンジ



帝国ホテル 大阪の19～21階に位置する特別階「インペリアルフロア」では、対象プランの宿泊者専用に「インペリアルフロア ラウンジ」が利用できます。

約220平米、全46席のゆったりとした空間には専属アテンダントが常駐し、アルコールやコーヒー・紅茶、スナック類を自由に楽しめるほか、希望に応じて帝国ホテルならではのメニューをプレートサービスで提供。

電子雑誌600誌以上が閲覧できる専用タブレットも備え、上質で静かなひとときを過ごせる特別なラウンジです。

宴会場



帝国ホテル 大阪には、最大1,500名収容できる「孔雀の間」をはじめ、目的に応じて使い分けできる大小17の宴会場があります。国際会議や披露宴、パーティーなど幅広い用途に対応し、格式高い内装とホテル自慢の料理で特別なひとときを演出します。

まとめ

帝国ホテル 大阪では、2025年10月から2027年3月まで、開業30周年を記念した多彩な企画や特別商品を展開します。期間中は、宿泊プランやレストランフェア、オリジナルギフトなど、ホテルならではの贅沢なおもてなしをお楽しみいただけます。

ぜひ公式サイトをご覧のうえ、年末年始は帝国ホテル 大阪で心豊かなひとときをお過ごしください。

帝国ホテル 大阪 基本情報

住所：大阪市北区天満橋1-8-50

電話番号：06-6881-1111（代表）

※詳細は帝国ホテル 大阪公式サイトをご確認下さい。