【ロッテ】洋酒チョコの新作登場♡カルヴァドス＆モンブランで贅沢な冬時間を

ロッテの冬季限定「洋酒チョコレート」シリーズに、待望の新作が登場します。6年ぶりに復活する「カルヴァドス」は、芳醇なりんごのお酒を閉じ込めた香り高い逸品。そして昨年話題を呼んだ「洋酒薫る大人のスイーツ モンブラン」も、より洗練された味わいで再登場。プチ贅沢を楽しみたい夜にぴったりな、大人のためのご褒美チョコレートです♡

6年ぶりの復活！「カルヴァドス」でりんごの香りに包まれて



ファン待望の「カルヴァドス」は、フルーティーなりんごのお酒“カルヴァドス”を使用したシロップを、まろやかなミルクチョコレートにとじ込めた贅沢な一粒。

口に含むと、ふわりと広がる甘く芳醇な香りと、やさしい苦味が絶妙なバランスを奏でます。アルコール分2.6％と少し大人な味わいで、夜のリラックスタイムにもぴったり。

内容量は10粒入りで、想定小売価格は税込356円前後です。

北欧の癒しを贈る♡ムーミンのオーガニックチョコレートが日本初上陸

とろけるモンブランの誘惑♡「洋酒薫る大人のスイーツ モンブラン」



昨年好評を博した「洋酒薫る大人のスイーツ モンブラン」が、より上品な味わいで帰ってきました。

マロン3.6％を使用し、しっとりとしたチョコレートの中にマロンの香ばしさと洋酒のほのかな余韻が広がります。

アルコール分1.1％で、食後のデザートタイムにも◎。ラミーやバッカスよりもやや軽やかな洋酒感で、洋酒チョコ初心者にも食べやすい一品です。内容量は3本入り、想定小売価格は税込356円前後。

「ラミープレミアムテリーヌ」が当たるキャンペーンも！



発売を記念して、「ラミープレミアムテリーヌ」が当たるキャンペーンも実施中。対象商品を2つ購入したレシートを撮影して応募すれば、抽選で合計200名に当たります。

第1期は2025年10月7日～2026年1月15日、第2期は2026年1月16日～4月30日まで。

応募はロッテ公式オンラインモールから。おいしいチョコを味わいながら、プレミアムなギフトが当たるチャンスも楽しめます♪

寒い夜は、洋酒チョコで“自分を甘やかす時間”を



心をほっとほぐすような甘さと香りが魅力の、ロッテ「カルヴァドス」と「洋酒薫る大人のスイーツ モンブラン」。頑張った一日の終わりに、自分へのご褒美として楽しむのもおすすめです。

お気に入りの音楽やドリンクを添えれば、贅沢な冬のリラックスタイムが完成♡ 洋酒チョコならではの奥深い味わいで、ちょっぴり大人の夜を彩ってみてはいかがでしょうか。