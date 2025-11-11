昭和・平成を生きてきた人なら誰もが知っていても、令和の若者には通じない言葉は多いだろう。例えば「ドロンします」という言葉。その場から急に姿を消すときによく使われていたが、果たして令和の若者は「ドロンします」という言葉を知っているのだろうか。



【写真】若者が「ドロンします」の意味を知っている理由 人気女性芸人が要因だった！

高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」はこのほど、全国の14～20歳男女935人を対象に「ドロンします」という言葉の意味の認知度を調査。その結果、実に7割（69.1%）が「わからない」と回答した。



回答者からは「ドロンってなんですか？」「そもそもその言葉自体知らない」「人生で一度も聞いたことがない」と言葉自体の存在を知らないという意見が目立った。ただ「忍者かな？でもわからない」「忍者みたいな感じはする」と“忍者”を連想する意見も多数あり、「意味を知らない」と回答しているものの、核心に迫る若者が一定数混じっていた。



一方、意味が「わかる」と回答した若者からは「親がたまに使っていたから」「先生から教えてもらった」「YouTubeやTVでたまに見る」など、近しい人やメディアからの影響を挙げる声があった。また「平野ノラが言ってたから」と、バブリーネタでブレークした女性芸人から知ったという声もあった。



（よろず～ニュース調査班）