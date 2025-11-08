heracoさんの漫画「夫が育休中で困ってます…」がインスタグラムで7700以上の「いいね」を集めて話題となっています。

第2子出産に際し、2カ月の育休を取った夫。当初は「そんなに休まなくても」と思っていた妻でしたが…という内容で、読者からは「素晴らしい！」「めちゃくちゃスパダリ」などの声が上がっています。

夫婦で話し合いながら築いた“理想の分担”

heracoさんは、インスタグラムとブログ「人生は少女マンガ」で家族をテーマにした漫画を発表しています。heracoさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

heracoさん「小学1年の頃です！ インスタグラムを始めたのは7年前で、始めたきっかけは、マッチングアプリでスパダリな彼氏（今の夫）ができて、『これは漫画にしなきゃもったいない！』と思い相談したところ、『応援するよ！』と言ってくれたからです」

Q.漫画を制作するうえで行っている工夫や努力はありますか。

heracoさん「ひと目見て、私の漫画だと分かってもらえるような色づかいを心掛けています。テンポよく読めるような漫画の描き方を勉強中です。今後は、少女漫画感覚で読めるような、クズな元彼とのエピソードや毒親についての長編漫画を描きたいです！」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

heracoさん「夫が育休中の毎日が楽しくて素晴らしすぎて、『忘れないように、思い出として残しておきたいな』と思って描きました」

Q.育休取得は、旦那さまの希望だったのでしょうか。

heracoさん「実は出産直後に『出生児育児休業』を、それから『育児休業』を分けて取ってくれました。今回は夫の希望です！ 私のサポートはもちろん、夫自身も次男と過ごす時間が欲しかったようです」

Q.育休中の分担については、事前に話し合いましたか。

heracoさん「逐一話し合っていました。初めての2人育児なので慣れないことも多く、トライアンドエラーで夫と試行錯誤しながら、『この家事は私の方がいいね』『じゃあこれは俺が担当で』と振り分けました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

heracoさん「『旦那さま、神ですね！』とたくさん言っていただきました。他にも、『わが家も出産間際で夫が育休取得予定なので、参考にさせてもらいます』といったコメントもいただきました」