【ロフト】乾燥の季節におすすめ♡最新保湿アイテムで手・首・かかとまでうるおいチャージ

気温が下がり、乾燥が気になる季節。手や首、かかとなどのパーツケアを後回しにしていませんか？全国のロフトでは、毎日の保湿を心地よく続けられるアイテムをラインアップ中♡ 貼るだけでケアできるパーツマスクから、片手で使える時短ミスト、香りとデザインにこだわったハンドクリームまで、今すぐ取り入れたい新作が登場しています。

ロフトの保湿マスクで“ながらケア”を

首や手、かかとなど乾燥が気になる部分を集中ケアできる“パーツマスク”が登場。

「ネックリンクルコントロールマスク(ディフュージョン)」（2,420円）は、レーヨンシートにウレタンコーティングを施し、PDRN成分がうるおいとハリを与えます。

「リードルショットナリッシングハンドマスク(VTコスメティクス)」（418円）は、CICA REEDLEⓇやCICAHYALON™、5種のセラミド※3を配合し、手袋型でスマホ操作もOK。

「ドクター・ショール 集中保湿フットマスク マヌカハニー」（550円）は、履くだけ20分でしっとりかかとに整える靴下型マスクです。

「SENKA パーフェクトホイップ」がシナモロールと夢のコラボ♪限定パッケージをチェック

ミスト＆ポンプタイプで時短うるおいケア

忙しい朝や仕事の合間でも手軽に使えるミスト＆ポンプタイプのアイテムも要チェック。

「Snp コラーゲンバウンスアップミストセラム」（1,980円）は、オイルと美容液の2層式で、コラーゲンとPDRNを配合。

「ビューティーアベニュー ハンドクリームミスト」（1,320円）は、馬油やコラーゲン水入りでボディにも使用可能。

「レチノールアドバンスドファーミングクリーム」（2,849円）は、大容量454gのポンプタイプで、顔から体まで全身保湿が叶います。

香りとデザインで選ぶ♡ハンドクリーム

毎日使うハンドクリームは、香りとデザインで気分もアップ♪

「プロ・業務用 高保湿ハンドクリーム レモングラスの香り」（1,650円）は、ハイブリッドヒマワリ油配合で高保湿なのにベタつかず爽やかな香り。

「メゾンドミルフィー 絵画ハンドクリーム 睡蓮」（1,320円）は、名画から着想を得た香りで、ジュニパーベリーとバニラの繊細な変化が楽しめます。

「モンクロス ハンドクリーム パピーキーリング付」（1,980円）は、シア脂やアーモンド油を配合したキーリング付きの可愛いデザインが魅力です♪

うるおい続く冬へ。お気に入りの保湿アイテムを

乾燥対策は毎日の小さなケアから♡ ロフトには、肌悩みやライフスタイルに合わせて選べる保湿アイテムが勢ぞろい。

時短でうるおうミストや、香りに癒されるハンドクリームなど、毎日のスキンケア時間がちょっと楽しくなるアイテムが見つかります。

寒い季節も心地よく、自分らしく過ごせる冬支度をロフトで始めてみませんか？