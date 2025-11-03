オズワルド伊藤、交際4年の蛙亭イワクラと9月に破局していた「ちょっと会えてない時期があって…」
【モデルプレス＝2025/11/03】お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が、21日放送のバラエティ番組「チャンスの時間」＃335（ABEMA SPECIALチャンネル／よる11時〜）に出演。4年間交際していたお笑いコンビ・蛙亭のイワクラと破局したことを明かした。
今回、同番組ではお笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが芸人の相談に乗る新企画「りなぴっぴの館」を放送。タロット占いにより、9月について「これはヤバそう」「今助けてくれる人はいない」「現実を見られていない」ということが伝えられ、千鳥のノブから「イワクラさんに相談しないの？」と聞かれると、伊藤は少し間をおいてから「別れまして…」と破局を打ち明けた。
スタジオから驚きの声が上がると、伊藤はりなぴっぴの占いについて「すっごい当たってる」と驚き。「ちょっと会えてない時期があって」と9月に破局していたそうで、大悟と以前に飲みに行った際について振り返り、「朝7時くらいまで飲んで、家に帰って仕事に行った時に『話がある』というLINEが来てたんです」「お昼すぎに起きて、仕事行って、その日の2人で夜に話し合って…」と破局までの流れを明かした。
破局については「表で言ったのが今日初めて」と語った伊藤。続けて「（初めて話すのが）ここで良いの？」と聞かれると「俺が言ったと言うか導き出された」とりなぴっぴの占いを絶賛していた。
