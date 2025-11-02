ゲームセンターで「モスバーガーポテト」をゲット！ バスケット型パッケージで展開
モスバーガー×あじげんのコラボ商品「モスバーガーポテト」が、かわいいバスケット型パッケージでアミューズメント施設限定景品に登場する。
バスケットに入った「モスバーガーポテト」をチェック！
日本生まれのハンバーガーチェーン店モスバーガー。
「モスバーガーポテト」は、そんな独自のメニュー開発で多くの人に愛され続けているモスバーガー監修のもと開発された新感覚ポテトスティックだ。
今回登場する「モスバーガーポテト」は2種類。
「まるでテリヤキバーガー！？」こだわりの味を徹底再現したテリヤキバーガー風味と、「モスのテリヤキバーガーにチーズを加えたら？」という発想から生まれたテリヤキチーズ風味の2商品。
それぞれ2袋がバスケットに入っている。
このバスケットがかわいい。白いバスケットにお馴染みの緑色の取っ手が可愛いデザインだ。「モスバーガーポテト」を食べた後も様々な用途で使えそう。
ゲームセンターで見かけたらチェレンジしてみて。
