この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【社労士が警告】『採用の仕方』が激変。人手不足倒産の分かれ道」にて、社労士のたかこ先生が登場。人手不足倒産が過去最多となるなか、「人手不足の解決策は、採用を増やすことではありません」と警鐘を鳴らし、これからの中小企業が生き残るための戦略について語った。



たかこ先生は、近年の最低賃金引き上げや社会保険加入対象者の拡大など、採用環境の厳しさが増す中で「採用もできないし、今いる従業員も雇用を維持することができない」と指摘。一方で「ただ単に採用だけを抑えて、何も体制とか仕組みを整えてないと、衰退するしかない」とし、中小企業には“採用人数を減らしても成長できる仕組み作り”が不可欠だと論じた。



そのために有効な方法として、「ジョブ型雇用」「リスキリング（既存社員の再教育）」「業務委託活用」の3つを挙げ、「誰を取るか、今いる人をどう育てるか、それを戦略的に考える必要がある」と強調。特にジョブ型雇用については「スキルを持つ即戦力を採用し、一から教育するコストを抑える」「従業員の役割に応じた給与体系に移行すれば優秀な人材が残る」と解説した。



リスキリング分野では、国の助成金制度と組み合わせた活用方法を説明。「研修費用の75%が出るなど支援制度が充実。『知らなくて活用できてない経営者の方がほとんどだから、来年以降どういった助成金がスタートされるのかっていうのを知っておいて、今から準備するのが大事』」とノウハウを惜しみなく披露。助成金申請は難しそうという経営者に対しても「要件を知って計画通りに申請すれば問題ない」と背中を押した。



さらに、「業務委託を活用することで固定人件費を抑える」とメリットを挙げつつ、「全てをAIや業務委託に振るのは危険で、必ずバランスを取る必要がある」と現実的な注意も呼びかけた。



最後は「これからの時代を生き抜くためには、まずは業務は細分化し適材適所を考えて業務を分担してください」とアドバイス。動画を締めくくりつつ、「リスキリング助成金については特典資料も用意しているのでLINE登録を」とアナウンスし、「今後も経営や労務、お金に関する情報を配信していきます」と意気込みを語った。