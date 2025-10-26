「医食同源＋パン」が若者の間で新たなトレンドに―中国

重慶医科大学附属第二病院の近くにある同病院が経営するパン屋「浮鵝烘焙店」で、毛佳汶（マオ・ジアウェン）店長は「この『七白莓莓パン』には杏仁やブクリョウ、ユリといった『医食同源』の生薬7種類が使われており、並べて1時間もしないうちに売切れてしまう」と話した。同店では、バランスの取れた食事をとることで、病気の予防や治療につなげるという考え方「医食同源」をコンセプトとしたパンを4種類販売しており、特に若者に人気となっている。

毛店長によると、1日当たり約200件の注文が入る。これらのパンはどれも重医附二院の臨床栄養科が研究開発したパンで、中医学の古い書籍の記載からインスピレーションを得て、医療チームが研究と改良を重ね、現代栄養学の理念を融合させた上で商品化された。七白莓莓パンだけでも材料の組み合わせのレシピの改良が7〜8回繰り返されたという。

七白莓莓パンが瞬く間に売れきれただけでなく、店内に並ぶ五黒クワの実パンや六紅杞棗パン、八珍玫瑰パンも残りわずかとなっていた。このうち、五黒クワの実パンは従来のドライフルーツの代わりにクワの実と黒クコが使われており、夜更かしすることが多い人にぴったりの商品となっている。また、八珍玫瑰パンには、脾臓の働きを高め、体に溜まった余分な水分を取り除くとされるヤマイモやフジマメが使われているため、デリバリーをよく利用する人にぴったりだ。

客の楊娟（ヤン・ジュエン）さんは七白莓莓パン7個を購入するために遠くからわざわざやって来たといい、「パンはやわらかくて、もちもちしている。そして、『医食同源』とされるいくつかの生薬の香りがほのかに漂い、そのハーモニーが抜群」とし、「買って帰って、冷凍し、少しずつ食べるつもり。病院が研究開発したパンなのでとても安心」と話した。

近くの会社に勤務しているという「90後（1990年代生まれ）」の羅玲（ルオ・リン）さんはほぼ毎日、六紅杞棗パンを食べているといい、「単なる朝食というより、日常に溶け込んだプチヘルスケアで、ルーティンになっている」と話した。

重慶だけでなく、天津中医薬大学第一附属病院の医食坊や中医薬の老舗「北京同仁堂」のクコストレートクロワッサン、揚州市中医学病院の甘麦ナツメパン、深セン市羅湖区中医学病院のブクリョウ八珍全粒粉パンといった医食同源をコンセプトにしたパンが現在、若者の間で人気を集めている。（提供/人民網日本語版・編集/KN）