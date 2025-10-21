年内をもって「モーニング娘。」を卒業することを発表した北川莉央（２１）が、テレビ東京に就職が内定したことが２０日、スポーツ報知の取材で分かった。

複数の関係者は、北川の進路について「このほど、テレビ東京の正社員としてアナウンサー職に内定したと聞いている」といい、来春から同局で社会人生活をスタートするとみられる。同局は、スポーツ報知の取材に「内定者等の情報については従来、お答えしておりません」とした。

北川は１９年に１５期生としてグループに加入。約６年間の活動で５度にわたり写真集を発売するなど高い人気を誇ってきた。今年４月に自身のＳＮＳトラブルを発端に活動を休止。今秋の復帰を予定していたが、９月に入ってからも活動を再開していなかった。

北川はこの日、公式サイトでグループとハロー！プロジェクトからの卒業を発表。理由について「これ以上、メンバーやいつも支えてくださっている多くのスタッフの皆様にかけてしまう負担の大きさを考えると、区切りをつけ、新しい道に進むべきだと思いました」と説明した。

近年、アイドルから局アナ転身の例は少なくない。「モーニング娘。」元メンバーでは、紺野あさ美（３８）＝現フリーアナ＝が２０１１〜１７年まで同局にアナウンス職で在籍。元乃木坂４６では、日本テレビの市來玲奈アナ（２９）、テレビ朝日の斎藤ちはるアナ（２８）、元櫻坂４６ではフジテレビの原田葵アナ（２５）がいる。

北川はグループでデビュー当初から、端正なルックスだけでなく、高いダンスと歌唱スキルで「エース候補」として期待されていた。アイドル活動に終止符を打ち、新天地での活躍に注目が集まる。

◆北川 莉央（きたがわ・りお）２００４年３月１６日、東京都出身。２１歳。１９年６月２２日、「モーニング娘。」に加入。２０年に初写真集を発売し、２４年まで５冊刊行。好きなスポーツはゴルフ。趣味は料理、カラオケなど。