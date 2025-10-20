“投資家”桐谷さん「カップ麺が食べられる人はお金のある人ですね」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が20日、自身のXを更新し、カップ麺生活に対しての持論を展開した。
【動画】変なTシャツの文字（笑）カップ麺生活→資産6億円になった桐谷さん
自身が出演し、All About マネー【プロと学ぶお金のキホン】の公式YouTubeチャンネルにて投稿された動画のサムネ画像に対して「カップ麺生活と書いてありますが、カップ麺(けっこう高い）が食べられる人はお金のある人ですね)」と持論。
サムネ画像には「カップ麺生活→資産6億円」と書かれており、「私はカップ麺生活なんてしたことはありません。20歳当時食べていたのは5食で85円（消費税のない時代）のインスタントラーメンです」と打ち明けた。
桐谷氏は365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
