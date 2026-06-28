日本テレビ「月曜から夜ふかし」でおなじみで“総資産7億円”を公言している棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が28日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、入院中であると明かした。桐谷さんは「21日朝、近所の病院に入院するので、妹に留守番に来て貰ったのです。6月期限の優待券は自分では使えないので妹や友人にあげました」とつづったもの。19日に投稿をしてから、27日まで投稿がなかったため、心配の声も上がっていた