【蟹座】週間タロット占い《来週：2025年10月20日〜10月26日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年10月20日〜10月26日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『恋愛面では安全な環境を作っていきます』


｜総合運｜　★★★☆☆


自分の気持ちや目的をそのまま行動に移すことが多くなるでしょう。照れや天邪鬼で思ってない行動をとったりすることが減ります。仕事や公の場では邪魔をしてこようとする人が複数います。まともに向き合うより、笑って誤魔化して回避しましょう。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


「人気者になること」や「不要な人に想いを寄せられること」の危険さがとてもよく見えている時です。怪しい行動をとってくる人を跳ね除ける作業が増えるでしょう。シングルの方は、相手に染まることができる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの様々な行動に心打たれています。

｜時期｜


10月21日　未来に期待　／　10月24日　絆が深まる

｜ラッキーアイテム｜


予定表

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞