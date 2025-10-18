登板試合で1試合3本塁打の大暴れ

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

衝撃の一日となった。ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。史上11人目となるポストシーズン1試合3本塁打をマーク。驚きの事態に球団公式SNSも「なんてこった!!」と、打った瞬間に驚きを伝えた。

大谷が止まらない。初回のマウンドでは無死一塁から3者連続三振を奪うと、その直後に先頭打者アーチ。第3打席では右中間への場外弾を放つと、降板後の7回1死で迎えた第4打席で誰もが驚く一撃を放った。

ドジャース公式SNSは大谷がダイヤモンドを一周する間に「なんてこった!!」と速報。その後は「ショウヘイ、オオタニ、あなたは信じられない！」と動画を投稿した。

これまでポストシーズンでは、2009年にヤンキースの松井秀喜がマークした4本塁打が日本人選手で単年の最多記録だったが、それを更新する5本塁打となった。不振に苦しんでいたポストシーズンでは自身初の“二刀流弾”で、完全復活を印象づけた。（Full-Count編集部）