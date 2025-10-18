「ドン・キ」「ココイチ」「ソフトバンク」が超安い…！大人気企業の株主になってもらえる”鉄板優待”のスゴイ中身

少額投資で始める「優待生活」

こんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。

先日の日経新聞の記事によると株式分割が12年ぶりの高水準だそうです。東証でも今年の4月に企業に株式の最低投資額を10万円程度に下げるように促しました。

ファーストリテイリングの株を買うのには500万円前後も必要で、ユニクロの服は買えても株を買うのはちょっと無理そう。そんな高額な株を分割し、個人が買いやすく、より少額でも投資が出来る環境を整えようと、東証もあの手この手で頑張っています。

最低投資額はこの10年で、4万円近く安くなっているそうです。

最近は日経平均も好調で、株価も軒並み高くなってしまい、「買いたいのに買えない」、「こんなに上がっているのに買っていいのか」と二の足を踏みそうですが、10万円以下で買える優待株は約350銘柄とまだまだたくさんあります。

また株式分割をして、以前は最低投資額が高かった銘柄が10万円以下で買える様になった人気優待銘柄も多くあります。

今回は少額でも楽しめるお勧め優待銘柄をいくつかご紹介です。

ソフトバンクが10万円以下で買える！

まずは大型株で配当もあり、安心の鉄板銘柄から。

筆頭はソフトバンク（東プ・9434）。ソフトバンクグループではなく、傘下の通信会社のソフトバンクです。最低投資額が2万円ちょっとで、配当利回りが4%近くあり、配当も3月と9月の年に2回。気になる優待は1年以上の継続保有で1,000円相当の「PayPayマネーライト」が年に1回いただけます。今の株価の水準ですと、20年も保有すれば優待だけで元が取れますね。便利なPayPayは有効期限も無いので、非常に便利です。

ライバルになるのがNTT（東プ・9432）でしょうか。日本電信電話から社名変更でNTTとなりました。こちらは最低投資額が1万5000円程となります。配当利回りは3%半ばで、こちらも配当は年に2回あります。優待は継続保有2年以上で「dポイント」が1,500ポイント、5年以上で3,000ポイントの2回限り。5年以上保有したら一旦売って、また買えばよいかと思います。

ヤマダホールディングス（東プ・9831）も人気の優待で、配当利回りも3%半ば。配当は3月のみですが、株主優待は3月、9月の年に2回。合計1,000円以上の買い物につき500円の優待券が1枚使えるので、使い方次第では半額でお買い物が楽しめます。日用品や食品なども扱っているので、生活防衛にも役立ちそうです。

車が好きな方には特におすすめのVTホールディングス（東プ・7593）。優待は新車・中古車の購入や、カーコーティングの「キーパーラボ」で使える優待券です。優待も魅力的ですが、配当利回りが5%近くと高く、5万円以下の投資で、この利回りは価値のあるものだと思います。

少ない投資で「高配当！」

鉄板銘柄も高配当ですが、より利回りが高い銘柄もあります。

驚きの配当利回り7%超えのエニグモ（東プ・3665）。ネット通販「バイマ」を運営している会社です。高配当の理由は株価が下落していることと、来年の1月に記念配を発表し、1月の配当額が30円になったこと。約4万円の投資で3,000円分の配当をいただけます。株主優待は半年以上の継続保有で、7月に200株以上でクーポン券となるので、配当ガッツリ貰いたいなら200株の購入がおすすめですが、1月の権利落ち後は厳しそうなので、買うタイミングを慎重に。

より高い配当利回り10%超えのダイドーリミテッド（東ス・3205）。2024年3月の配当は2円でしたが、2025年は何と100円。会社のIRによると株主還元の観点から数年は続けるそうです。ただし、配当原資が資本剰余金なので、いつまで続くかは不明。今なら10万円以下で買えますが、今年の3月の権利落ちでは配当金以上に株価が下落しているので、今買って株価が上がったら売ってしまうのも良いかもしれません。優待は100株ですと割引券、500株以上で商品となります。

NEW ART HOLDINGS（東ス・7638）は、最近少なくなっている1株以上で優待がいただける銘柄。今なら1株1,400円程です。配当利回りは6%近くあり、年に2回。優待も年に2回で各種割引券です。年に2回配当で、株主優待もあると、それほど権利落ち後の株価下落も激しくないと思います。優待は1株以上なので、ご予算に合わせて株数を決めるのが良いと思います。

最近株を分割し、10万円以下で買えるようになった人気優待銘柄もあります。

圧倒的人気のクリエイト・レストランツ・ホールディングス（東プ・3387）。9月に2分割し、8万円弱の投資額となりました。優待額も100株で1,500円相当の優待券です。優待券も紙の優待をそのままでも使えますし、スマホに入れてデジタルでも使える優れもの。利用可能店舗も多いのが嬉しいです。

こちらも人気のドン・キホーテを運営しているパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（東プ・7532）。こちらは9月に5分割して、最低投資額が10万円以下となりました。優待は5分の1にはならず、「majica」ポイント300ポイント。年に2回いただけます。ポイントを追加すると有効期限が延長されるので、優待をもらい続けると、有効期限が無期限に延びますよ。

カレーが好きな方は壱番屋（東プ・7630）。こちらは昨年の3月に5分割し、10万円以下で購入できるようになりました。優待は年に2回で各1,000円の優待券。1,000円ですとトッピングをいろいろすると超えてしまう金額ですが、ココイチのカレーが食べられるのはうれしいです。

割安優待も「質」が大事

優待内容が金券やお菓子など人気の銘柄もいくつか

クオカードがいただける城南進学研究所（東ス・4720）は最低投資額が3万円以下で配当も出しています。優待は1年以上の継続保有なので、初年度は配当をもらって、翌年から1,000円のクオカードを貰いましょう。

女性に特に人気のアイ・ケイ・ケイホールディングス（東プ・2198）の優待はお菓子の詰め合わせ。1年以上継続保有となりますが、こちらの配当利回りも3%程度なので、初年度は配当、翌年からお菓子と、楽しめますよ。

議決権行使で「クオカード」が…！

最後にちょっとヤバめの銘柄を。

「小僧寿し」などを運営しているKOZOホールディングス（東ス・9973）。現在2,200円ほどで買えます。100株の保有に対して、優待券は500円相当。「小僧寿し」や「とり鉄」、「タコベル」など利用可能店舗は300店以上おあります。投資額に対して優待額がかなり高く、無配かつ継続前提に重要事象が付いている銘柄なので、投資は慎重にお願いします。権利確定月は12月です。

優待ではないですが、総会の議決権を行使するとお礼にクオカード等をくれる会社もあります。オルトプラス（東ス・3672）は毎年議決権講師のお礼として、500円のクオカードを出しています。投資額は約7,000円前後。2025年9月に権利確定した銘柄でもあったので、来年も期待しています。

日経平均の株価は高値圏ですが、分割などで投資額が安くなり10万円以下でも充分優待ライフが楽しめる様になりました。株主還元で配当利回りも上がっているので、少額でも配当、優待、両方楽しめますよ。まずは少しから、優待投資、始めてみませんか。

ほかにも連載記事『あの「トヨタ」が新設、「カクヤス」の優待も見逃せない…！年に一度の「優待まつり」で「めちゃお得」「超楽しい」投資法を一挙公開します！』でも、楽しい優待銘柄を紹介していますので、ぜひ参考になさってください！

