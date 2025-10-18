リーチのみが満貫に大化け。僥倖を活かして逃げ切った。「大和証券Mリーグ2025-26」10月17日の第1試合はBEAST X・下石戟（協会）がトップを獲得。接戦の終盤、トップを争うTEAM雷電・萩原聖人（連盟）から、満貫を直撃した。これで下石はデビュー8戦して3勝目。新生チームの軸として十分に機能している。

【映像】「なんだこの人w」視聴者が爆笑した下石の超独特インタビュー

この試合は東家からEX風林火山・勝又健志（連盟）、萩原、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）、BEAST X・下石戟（協会）の並びで開始。下石は東場を無難に乗り切り、南入時点で配給原点。南1局では、ピンズが5枚しかない手牌から思い切った混一色仕掛けを見せた。解説の朝倉康心（最高位戦）は「これはやりすぎ」と評したものの、けん制効果は抜群。アガリこそなかったが、テンパイ料をしっかり確保した。

同1本場では、萩原が勝又から5800点（＋300点）をアガって一歩リード。迎えた南2局2本場、下石はカン7索の仕掛けから1・4筒待ちの満貫テンパイ。南が暗刻に赤が2枚という、ライバルからは読みにくい手だ。これを高目のドラ4筒で先行リーチの勝又からロン。南・赤2・ドラの8000点で萩原に競りかけた。

南3局では下石の即断即決が光った。2巡目に西と四万のシャンポン待ちでテンパイ。西の対子落としでタンヤオも見える手だったが、迷わずリーチを宣言した。トップ目の萩原から西が打たれると、その西がなんと裏ドラに。リーチ・裏ドラ3の8000点で一気に抜け出し、個人3勝目を手にした。

試合後、下石は南3局を振り返り「（暗刻の三万が裏ドラとなる）二万がもう4枚見えていて、裏ドラ3は南しかないんですよ。『なんなん、なーん！』ってなりましたけど」とユーモアたっぷりに説明。独特のテンションに視聴者は「いいキャラすぎるｗ」「下石さんおもろすぎる」「なんなーんｗｗ」「なんだこの人ｗ」「おもろいわあw」と沸いた。

今後の抱負を聞かれると「ビーストの最高ポイントは＋20程度。これを超えられるようにチーム一丸となって戦っていきます」とまたシュールなボケ。視聴者は「最高ポイント低すぎるw」「目標低いw」「すっくなｗ」と次々にツッコミのコメントを寄せていた。麻雀もトークもクセの強さ全開のルーキーが、ファンの心を着実に掴んでいる。

【第1試合結果】

1着 BEAST X・下石戟（協会）4万100点／＋60.1

2着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）2万6400点／＋6.4

3着 EX風林火山・勝又健志（連盟）1万7000点／▲23.0

4着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）1万6500点／▲43.5

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）