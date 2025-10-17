この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで活躍する投資アドバイザー・鳥海翔氏が、「税金という制度そのものを覆す話です！東京都が20年以上消費税未納だった事実に進展があったので解説します！」と題した動画を公開。東京都の“特別会計”で長年にわたり消費税の申告・納付が行われていなかった疑いについて、数字と制度の両面から切り込んだ内容である。



冒頭、鳥海氏は直近4年分だけで1億3,642万円を納付した事実を押さえたうえで、単純計算では20年以上で約6億8,000万円規模に達することができると推計（あくまで推測値）。消費税の10％のうち7.8％は国配分であるため、「東京都だけの話ではなく、国民全員に関わる問題だ」と強調する。民間なら悪質と見なされれば告発もあるのに、都は4年分のみの納付で過去分は時効処理――この扱いの差に、氏は明確な違和感を示した。



論点の土台として、消費税の基本構造をコンパクトに整理。事業者が受け取った消費税から、仕入れ・経費で支払った消費税を差し引いた差額を納める仕組みを示し、都営地下鉄・都営バス・水道・都営住宅などを担う特別会計では、この差額部分の納付義務があると説明する。東京都の会計は制度改正の積み重ねで複雑化していたが、それを理由に未申告が許容されるかは別問題だと断じる。



事態を動かしたのは、インボイス制度導入に伴う見直しと国税からの照会だったとされる。しかし10月2日の都議会答弁で、税理士法人から2023年の申告時点で「過去分を含めて申告が必要」と指摘されていた事実が判明。もしこれを把握しながら1年以上放置していたなら、「気づかなかった」では通らない。行政の不作為は社会的影響が過大で、処分・説明責任の重さは民間以上であるべきだというのが氏の主張だ。



さらに、法的評価において「知っていたのに何もしなかった」ことの重さを、事故例のたとえで整理。危険認識の有無で責任が大きく変わるのは法の基本であり、今回のケースはまさにそこが焦点になる。小池都知事が「極めて遺憾」と述べた点は紹介しつつも、都としての説明や謝罪が国民目線で十分とは言いがたく、納得感を欠くと指摘する。



本件の肝は、未納の総額・起点、2023年指摘後の意思決定プロセス、そして責任の所在だ。鳥海氏は、数値の積み上げと都の答弁の“食い違い”を丁寧に照合しており、判断材料を提示している。制度の仕組みと行政の対応がどこで噛み合っていないのか――その具体的な論点整理は動画で順を追って語られる。制度を知りたい人にも、都の説明を検証したい人にも有用な導線になっている。



末尾で氏は、「悪いことは悪いと認め、まずは正面から謝るべきだ」と断じ、同時に視聴者に対しては投票行動の重要性を静かに突きつける。制度と現実のズレ、説明責任の所在、そして数字の意味合い。気になる箇所は動画内で一つずつ整序されていくため、経緯を自分の目で確かめたい人は本編を通して確認しておくべきだ。本編は、行政の税務・ガバナンスを考える上でも有用な指針となるはずだ。