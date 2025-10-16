過去にも歯に衣着せぬ発言で騒動

お騒がせ司会者が、またしても炎上発言となった。ポストシーズンのリーグ優勝決定シリーズドジャースに2連勝を許して追い詰められたブルワーズに対し、スポーツジャーナリストのスティーブン・A・スミス氏が不用意な発言をして批判が殺到している。

13日（日本時間14日）から始まった同シリーズでは、ドジャースが2連勝。レギュラーシーズンでは6戦全敗と苦戦したブルワーズに対し、ブレイク・スネル、山本由伸両投手の好投もあって、戦いを優位に進めている。

米スポーツ局「ESPN」の番組「First Take」で、司会を務めるスミス氏は「これを言わせてくれ。ブルワーズ、このシリーズはもう終わりだ。素晴らしいシーズンおめでとう。ドジャース相手にレギュラーシーズン6勝0敗だったけど、それは7月のことだ。ドジャースが様変わりしたのは明確だ」と発言。既に勝敗は決したかのような口ぶりで語った。

スミス氏の言葉は止まらず、「もう終わりだ。君たちはスイープされる。ブルワーズはシリーズで1勝も挙げられないだろう。ホーム、ミルウォーキーで2敗して、（ドジャースの）本拠地に行ってはいけない」とブルワーズを挑発。続けて「敵地で良くなることは想像しづらい。全くできない。スイープすると思うから、ほうきを持ってくる」とさらに煽った。

歯に衣着せぬ発言で、これまでも物議を醸してきたスミス氏。過去にはエンゼルスからFAとなる大谷翔平投手について「エンゼルスは勝てていない」「私なら彼にそのレベルの金額を差し出さない」と発言したことも。今回もブルワーズに対して敬意を欠いた発言と受け取られ、SNSでは「彼は野球を理解していない」「ブルワーズの試合を見たの？」「またコイツかよ」「なんでこの男が野球について語っているんだ」「プロに対して失礼なコメント」「スティーブンが正しいことは絶対にないから、私たちは敗退するかも」と炎上状態となっている。（Full-Count編集部）