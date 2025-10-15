ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】立憲・維新・国民の3党首会談終了 立憲が総理指名選挙の野… 立憲民主党 日本維新の会 国民民主党 時事ニュース 【速報】立憲・維新・国民の3党首会談終了 立憲が総理指名選挙の野党統一候補を呼びかけ協議 立憲・維新・国民の党首会談終了 2025年10月15日 17時3分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 午後4時から始まった立憲・維新・国民の党首会談が終わりました。立憲民主党が総理指名選挙で野党統一候補を立てるよう呼びかけ、党首間で協議が行われました。この後、各党首がそれぞれ取材に応じる見通しです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, イベント, 寺田屋, 住宅, フローリング, 静岡, デイサービス, 長野, 床暖房, 徳島