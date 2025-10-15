TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

午後4時から始まった立憲・維新・国民の党首会談が終わりました。

立憲民主党が総理指名選挙で野党統一候補を立てるよう呼びかけ、党首間で協議が行われました。この後、各党首がそれぞれ取材に応じる見通しです。