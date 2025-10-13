将来の夢は、猫ちゃん界初の体操選手なのでしょうか。元気いっぱいな猫ちゃんの姿が可愛らしいと、SNSで大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で2.8万再生を突破し、「めちゃくちゃ可愛い」「かわちいが過ぎますねぇ～」といった声が集まっています。

【動画：『元気いっぱいな保護子猫』→様子を見ると、手すりのところで…】

元気いっぱいすぎるちゃあくん

TikTokアカウント「保護猫のちゃあ」に登場したのは、保護猫の「ちゃあ」くん。つぶらでクリクリな瞳を持つ元気いっぱいな男の子です。

そんな元気すぎるちゃあくんは、ある日飼い主さんが様子を見ると、テレビ台の手すりを持ちながら、二本足で立っていたのだとか。そして右足をバタバタさせて、今にも何かをし始めそうな雰囲気があったといいます。

将来の夢は体操選手にゃ！

すると、ちゃあくんは両足を上げて、まるで子供が鉄棒で逆上がりをするように遊びだしたそう。まさかの遊び方に飼い主さんも「そんな所で遊んでケガしないでね…？」と心配になったそうです。元気いっぱいな子猫はとても可愛いですが、元気すぎても心配になってしまいますよね。

結局、ちゃあくんは上手く逆上がりはできずに、床にぽてんと落ちてしまったのだとか。高さはなかったので無事でしたが、落ちた後に少し慌てているような雰囲気があり、何だか癒やされました。好奇心旺盛なちゃあくんは、今後も飼い主さんや視聴者の方を楽しませてくれそうです。

オリンピックでの2種目制覇にも期待！

アカウント内の別の投稿では、ダンベルに触るちゃあくんの様子も。ちゃあくんはダンベルにも興味津々で、5kgのダンベルを必死に持ち上げようとしていたそうです。

逆上がりに加えて、重量挙げにも果敢に挑戦するちゃあくん。猫ちゃん初のオリンピック選手だけでなく、体操×重量挙げの2種目制覇を目指して、これからもちゃあくんの飽くなき挑戦は続いていくことでしょう。

記事冒頭でご紹介した投稿を見た視聴者からは、「逆上がりの練習www」「可愛いの一択♡♡♡」「将来はオリンピック体操選手かにゃ？」「くるんくるんするあんよ可愛ーい」など、さまざまなコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「保護猫のちゃあ」では、元気いっぱいなちゃあくんの日常の様子が投稿されており、見ているだけで元気が貰えます。

ちゃあくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「保護猫のちゃあ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。