佐々木朗希が地区シリーズ前の記者会見に参加

ドジャースの大谷翔平投手が佐々木朗希投手に向けて飛ばした“ゲキ”に、賛同するファンが続出した。佐々木は3日（日本時間4日）、4日（同5日）に開幕するフィリーズとの地区シリーズを前に記者会見に参加。そこで大谷からかけられた言葉を明かし、報道陣の笑いを誘った。

佐々木は大谷とのやり取りについて問われると「そんなに声かけてもらってないんですけど『早く投げんかい』とかしか言われてないです」と回答。短い言葉ではあるものの強烈な“指摘”を受けたことを明かした。

この大谷の言葉にファンが反応。「全員思ってたやろ」「早く投げんかい（笑）これ今後流行語にならんかな？」「翔平ちゃんらしい後輩への愛情ですねぇ」「2人の仲の良さというか、大谷さんが佐々木さんを気にかけていることがわかるエピソードでなんかいい感じ」「仲良くていいですよね。これが強さの秘訣かも」といったコメントがSNSに寄せられていた。

佐々木は1日（同2日）のレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦で、4点リードの9回に登板し無安打無失点。2三振を奪う好投で試合を締めくくった。フィリーズとの地区シリーズでもブルペン待機する見通しとなっており、大事な場面での快投に期待がかかる。（Full-Count編集部）