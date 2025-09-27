10月1日からワイルドカードシリーズ

【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間27日・シアトル）

ドジャース・大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、敵地のマリナーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。前日にチームは地区優勝を決め、この日はムーキー・ベッツ内野手やフレディ・フリーマン内野手が欠場したが、大谷は休むことがなかった。デーブ・ロバーツ監督が“内幕”を明かしている。

ドジャースはこの日からの敵地3連戦でレギュラーシーズンが最後となる。9月30日（同10月1日）からは本拠地でワイルドカードシリーズを迎える。長丁場のシーズンが終わっても休養日はわずか1日しかない。地区優勝を決めたことで、大谷をこの日休ませる選択肢もあった。

しかし、ロバーツ監督は引き続き大谷を1番で起用した。一方で大谷本人には休養が必要かどうかを訊ねたとう。それでも「私（ロバーツ監督）が決めることだと、彼は言った。だから、（休養するかどうかを）まだ決めていない」と話した。

大谷が今季欠場したのは、4月に長女が誕生した際に「産休制度」を利用しての2試合と8月21日（同22日）のロッキーズ戦の計3戦だけ。昨年は打者1本で159試合に出場したが、今季は6月から二刀流として復帰しながらもほほフル稼働している。（Full-Count編集部）