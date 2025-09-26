【拡大画像へ】

ドワンゴは、総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」にて、9月26日から10月6日23時59分まで「ニコニコカドカワ祭り2025」を開催する。

「ニコニコカドカワ祭り」は2014年10月にKADOKAWAとドワンゴの経営統合を記念してスタートした、毎年恒例の大型企画。11年目となる今年は、主要電子書店の共通企画として17,000冊以上のKADOKAWA作品が50％オフになるキャンペーンを実施する。

対象作品には「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」1～2巻や、「異世界おじさん」1～6巻のほか、「『Re：ゼロから

始める異世界生活』9章完結フェア」と「『やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中』新刊配信記念フェア」で割引中の作品も含まれる。

□「ニコニコカドカワ祭り2025」特設ページ

「やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中」

「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」

BOOK☆WALKER限定企画も同時に開催

BOOK☆WALKER限定企画として、購入金額の最大70％分のBOOK☆WALKERコインが還元される2つの企画「約9千冊が対象！KADOKAWAグループ作品コイン70％還元キャンペーン」、「6万冊以上が対象！KADOKAWAグループ作品コイン60％還元キャンペーン」が実施される。割引価格で購入した作品でも条件を満たせば購入金額の最大70％相当のコインが付与される。

開催期間：9月26日～10月2日23時59分

対象作品：「Re：ゼロから始める異世界生活」1～20巻、ほか約1年以内に第1巻が配信された新シリーズ約5千冊

「Re：ゼロから始める異世界生活」

開催期間：9月26日～10月2日23時59分

対象作品：2025年8月26日までに配信されたマンガ・ライトノベル・新文芸・文芸・実用書など、ほぼ全てのKADOKAWAグループ作品（一部、対象外の作品あり）

「異世界のんびり農家」

「聖獣王のマント

※キャンペーンの詳細は、各キャンペーン特設サイトをご確認ください。

※キャンペーンの期間は日本標準時（Japan Standard Time）です。

※各キャンペーンの内容や期間は予告なく変更する場合があります。