約5cmの極厚クッション付き！多機能3WAYフットレスト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、1台3役で姿勢の改善もリラックスも叶う、約5cmの極厚クッションで極上のリラックスができる3WAYフットレスト「100-FR037BK（ブラック）」、「100-FR037W（ホワイト）」を発売した。
■1台で3役！シーンに合わせた使い方
フットレスト・オットマン・足置きの3WAY仕様。リモートワーク中のデスクワークやリラックスタイム、スタンディングデスク使用時にも活躍します。シーンを選ばず、快適だ。
■極厚クッションで足元から癒しを
約5cmの極厚クッションを採用し、長時間使用しても疲れにくい設計だ。やわらかな合成皮革のカバーは肌触りも心地よく、デスク下でのリラックスをサポートする。
■高さも角度も自由自在に調整
3段階高さ調整と無段階角度調整を搭載。正しい姿勢を保ちながら快適に座れるため、集中力を維持しやすくなる。ワークスタイルや体格に合わせて、最適なポジションを見つけられる。
■組立不要ですぐ使える簡単設計
ほぼ完成品の状態で届くため、面倒な組立作業は一切不要。箱から出してすぐに使えるのも嬉しいポイント。オフィスでの使用や忙しい方にもおすすめなアイテムだ。
■安定感と安心の使いやすさ
底面には滑り止めを搭載し、使用中にズレにくい設計。安心して足を預けられる安定感がある。オフィスでも自宅でも快適に使え、日常的に取り入れやすいのが魅力だ。
■商品詳細
■約5cmの極厚クッションで極上のリラックスができる3WAYフットレスト「100-FR037BK（ブラック）」
約5cmの極厚クッション付き！多機能3WAYフットレスト
■商品詳細
■約5cmの極厚クッションで極上のリラックスができる3WAYフットレスト「100-FR037BK（ブラック）」
