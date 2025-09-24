在宅勤務が社会に浸透したことで、家の中で働く方も増加。日中でもペットたちの様子をリアルタイムで共有できるケースも多くなりました。今回、外出中のママさんのもとに、在宅勤務をしているパパさんから幸せそうに過ごしている猫ちゃんたちの写真が届いたそうです。

投稿はThreadsにて、11万回以上表示。いいね数は9000件を突破。Threadsユーザーたちからは、「可愛い」「誘惑にも程がある…」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：在宅勤務をしている夫から連絡が来て…見てみた結果→思わず帰りたくなった『可愛すぎる猫たちの様子』】

私も家にいたい…

今回、Threadsに投稿したのは「エルと桜子とのの」さん。登場したのは、飼われている3匹の猫ちゃんたちです。

在宅勤務をしているパパさんは、仕事の合間にくつろいでいた猫ちゃんたちの様子を撮影。幸せそうな猫ちゃんたちの写真を外出中のママさんへ送ったそうです。

スマホに表示される猫ちゃんたちの様子を目にしたママさんは、思わず「私も家にいたい…」と思ったとのこと。たしかに、可愛い家族たちの微笑ましい様子を見てしまったら仕事どころではないですよね。この日のママさんは猛スピードで帰宅されたことでしょう。

可愛い猫たちの写真にSNS民もほっこり

パパさんがママさんに送った可愛い猫写真。それを見たThreadsユーザーたちからは、「見せていただきありがとうございます！」「私も在宅の時に毎日たいして変わらないのに毎日写真撮ってた笑」「私なら絶対に張り付いて仕事にならない」などの声が多く寄せられていました。どうやらパパさんが撮影した可愛い猫ちゃんたちの様子は、ママさんだけでなく多くの方に癒しを届けたようです。

Threadsアカウント「エルと桜子とのの」では、可愛い3匹の猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も幸せそうで、見ているこっちもほっこり癒されます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「エルと桜子とのの」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。