夏の疲れがとれないときは、「トマト」と「豚肉」がおすすめ。どちらも疲労回復につながる栄養素がたっぷりと含まれており、相性も抜群。この2つを組み合わせれば、疲れを吹き飛ばす最強のおかずが完成します！

忙しい日は、刻んだトマトをゆでた豚しゃぶにあえたり、しょうが焼きのつけ合わせに添えるだけでもOK。今日は料理家さんに教えてもらったアイデアレシピを4つご紹介します。

■【重信初江さんのレシピ】「トマト豚しゃぶ」

刻んだトマトをたっぷりあえて！しょうがだれで味がしまる。

トマト豚しゃぶ


▷教えてくれたのは…

重信初江さん

料理研究家。初心者でも簡単に料理を楽しめるレシピが人気。NHK「あさイチ」「きょうの料理」などのテレビ番組に出演するほか、雑誌広告などでも活動。著書に「がんばらない晩ごはん献立」（学研プラス）、「昔ながらのおかず 保存版」（主婦と生活社）などがある。

Instagram @shige82a

【材料・2〜3人分】

トマト(乱切り)…1袋

豚ロースしゃぶしゃぶ用肉…150g

しょうがだれ

　・おろししょうが…大さじ１と1/2

　・ごま油…大さじ1

　・塩…小さじ2/3

　・こしょう…少々

白すりごま…小さじ1

貝割れ菜…10g

【作り方】

1. 鍋に湯を沸かしてごく弱火にし、豚肉を1枚ずつ入れて色が変わるまでゆでる。湯をきってさまし、半分にちぎる。

2. ボウルにしょうがだれの材料を入れて混ぜ、１、トマトを加えてあえる。器に盛り、ごまをふり、貝割れ菜をのせる。

（1人分 199kcal、塩分1.5g）

■【しらいのりこさんのレシピ】「豚肉のソテートマトソースがけ」

甘酸っぱいソースでさっぱりと食べられる一皿。

豚肉のソテートマトソースがけ


▷教えてくれたのは…

しらいのりこさん

新潟県出身、お米料理研究家。夫と共に「ごはん同盟」として お米料理、ごはんに合うおかず、おつまみなどのレシピ開発などを行う。近著「 ポリ袋でレンチンおかず 電子レンジでこんなにおいしい！」（主婦の友社） など

Instagram @shirainoriko

【材料・2人分】

豚ロースとんカツ用肉…2枚(約240g)

トマト…1個

さやいんげん…90g

にんにく…1片

塩、こしょう…各少々

オリーブ油…大さじ1

酒…大さじ1

しょうゆ…小さじ1

小麦粉

【作り方】

1. トマトは3cm角に切り、にんにくは包丁の腹で潰す。豚ロースとんカツ用肉は筋を切り、めん棒などで5〜6回たたき、やわらかくする。塩、こしょう各少々をふり、小麦粉を薄くまぶす。

2. フライパンににんにく、オリーブ油大さじ1を入れて中火で熱し、香りが立ったらにんにくを取り出す。豚肉を並べ入れ、あいているところにさやいんげんを加え、弱めの中火で約1分30秒焼く。いんげんを取り出して器に盛る。豚肉の上下を返してトマトを加え、酒大さじ1をふってふたをして、約2分蒸し焼きにする。

3. 豚肉を取り出して２の器に盛る。フライパンのソースを約1分煮詰め、しょうゆ小さじ1を加えて混ぜ、豚肉にかける。

（1人分 450kcal、塩分1.3g）

■【関岡弘美さんのレシピ】「ポークのたっぷりトマト煮」

生のトマトにケチャップを足して、味わい深い仕上がりに。

ポークのたっぷりトマト煮


▷教えてくれたのは…

関岡弘美さん

料理家。京都生まれ。雑誌広告テレビ等でレシピを提案するほか、おもてなし料理とワインの教室を主宰。日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート、日本豆腐協会認定　豆腐マイスター。著書に「保存レシピの便利帳 」（辰巳出版）など。

Instagram @h_sekioka

【材料・2人分】

豚バラ焼き肉用肉…180g

玉ねぎ…1/2個

トマト…2個

にんにくのみじん切り…1/2片分

白ワイン(または水)…1/2カップ

トマトケチャップ…大さじ2

オリーブ油…小さじ1

・塩、こしょう

【作り方】

1. 玉ねぎは縦2cm幅に切り、トマトは粗みじんに切る。豚バラ焼き肉用肉は塩、こしょう各少々をふる。

2. 鍋にオリーブ油小さじ1を中火で熱し、1の豚肉を入れて両面を焼く。肉に火が通ったら、にんにくのみじん切り1/2片分、玉ねぎを加えて炒める。玉ねぎに油がなじんだら、トマトを加えてざっと炒め合わせる。

3.白ワイン(または水)1/2カップ、トマトケチャップ大さじ2を加えて混ぜ、煮立ったら弱火にして約10分煮る。塩、こしょうで味をととのえる。

（1人分 448kcal、塩分1.4g）

■【小田真規子さんのレシピ】「豚肉と玉ねぎのしょうが焼き」

いつものしょうが焼きに、ジューシーなトマトを敷いて栄養アップ！

豚肉と玉ねぎのしょうが焼き


▷教えてくれたのは…

小田真規子 さん

料理研究家・栄養士。1998年に独立し、様々な食のニーズに応える「スタジオナッツ」を設立。多くの雑誌にレシピを発表するほか、テレビ出演、レシピ本の出版、企業へのアドバイスやレシピ開発に携わる。広告用料理のフードコーディ―ネートの実績も多数。誰もが作りやすく、健康に配慮したおいしい家庭料理をモットーに活動の場を広げている。

Instagram @studionutsnuts

【材料・2人分】

豚肩ロース薄切り肉…200g

玉ねぎ…1/2個(約100g)

トマト…1個(約150g)

サラダ油…大さじ1

合わせ調味料

　・おろししょうが…１と1/5かけ分(大さじ1)

　・おろしにんにく…1片強分(小さじ１)

　・しょうゆ…大さじ1

　・砂糖、片栗粉…各小さじ1

【作り方】

1. 玉ねぎは縦薄切りにする。トマトは5mm厚さの輪切りにし、器に広げて盛る。豚肉は長さを半分に切る。

2. フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、豚肉を広げ入れて玉ねぎを広げのせ、約2分焼く。肉の色が変わり始めたら上下を返し、中央をあけて合わせ調味料を加える。調味料が煮立ったら全体を混ぜ、１のトマトにのせる。

（1人分 345kcal、塩分1.4g）

文＝齋藤久美子