夏バテが長引いている人へ。「トマト」と「豚肉」で、疲れが吹き飛ぶ最強おかず【疲労回復レシピ】
夏の疲れがとれないときは、「トマト」と「豚肉」がおすすめ。どちらも疲労回復につながる栄養素がたっぷりと含まれており、相性も抜群。この2つを組み合わせれば、疲れを吹き飛ばす最強のおかずが完成します！
忙しい日は、刻んだトマトをゆでた豚しゃぶにあえたり、しょうが焼きのつけ合わせに添えるだけでもOK。今日は料理家さんに教えてもらったアイデアレシピを4つご紹介します。
■【重信初江さんのレシピ】「トマト豚しゃぶ」
刻んだトマトをたっぷりあえて！しょうがだれで味がしまる。
▷教えてくれたのは…
重信初江さん
料理研究家。初心者でも簡単に料理を楽しめるレシピが人気。NHK「あさイチ」「きょうの料理」などのテレビ番組に出演するほか、雑誌や広告などでも活動。著書に「がんばらない晩ごはん献立」（学研プラス）、「昔ながらのおかず 保存版」（主婦と生活社）などがある。
Instagram @shige82a
【材料・2〜3人分】
トマト(乱切り)…1袋
豚ロースしゃぶしゃぶ用肉…150g
しょうがだれ
・おろししょうが…大さじ１と1/2
・ごま油…大さじ1
・塩…小さじ2/3
・こしょう…少々
白すりごま…小さじ1
貝割れ菜…10g
【作り方】
1. 鍋に湯を沸かしてごく弱火にし、豚肉を1枚ずつ入れて色が変わるまでゆでる。湯をきってさまし、半分にちぎる。
2. ボウルにしょうがだれの材料を入れて混ぜ、１、トマトを加えてあえる。器に盛り、ごまをふり、貝割れ菜をのせる。
（1人分 199kcal、塩分1.5g）
■【しらいのりこさんのレシピ】「豚肉のソテートマトソースがけ」
甘酸っぱいソースでさっぱりと食べられる一皿。
▷教えてくれたのは…
しらいのりこさん
新潟県出身、お米料理研究家。夫と共に「ごはん同盟」として お米料理、ごはんに合うおかず、おつまみなどのレシピ開発などを行う。近著「 ポリ袋でレンチンおかず 電子レンジでこんなにおいしい！」（主婦の友社） など
Instagram @shirainoriko
【材料・2人分】
豚ロースとんカツ用肉…2枚(約240g)
トマト…1個
さやいんげん…90g
にんにく…1片
塩、こしょう…各少々
オリーブ油…大さじ1
酒…大さじ1
しょうゆ…小さじ1
小麦粉
【作り方】
1. トマトは3cm角に切り、にんにくは包丁の腹で潰す。豚ロースとんカツ用肉は筋を切り、めん棒などで5〜6回たたき、やわらかくする。塩、こしょう各少々をふり、小麦粉を薄くまぶす。
2. フライパンににんにく、オリーブ油大さじ1を入れて中火で熱し、香りが立ったらにんにくを取り出す。豚肉を並べ入れ、あいているところにさやいんげんを加え、弱めの中火で約1分30秒焼く。いんげんを取り出して器に盛る。豚肉の上下を返してトマトを加え、酒大さじ1をふってふたをして、約2分蒸し焼きにする。
3. 豚肉を取り出して２の器に盛る。フライパンのソースを約1分煮詰め、しょうゆ小さじ1を加えて混ぜ、豚肉にかける。
（1人分 450kcal、塩分1.3g）
■【関岡弘美さんのレシピ】「ポークのたっぷりトマト煮」
生のトマトにケチャップを足して、味わい深い仕上がりに。
▷教えてくれたのは…
関岡弘美さん
料理家。京都生まれ。雑誌、広告、テレビ等でレシピを提案するほか、おもてなし料理とワインの教室を主宰。日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート、日本豆腐協会認定 豆腐マイスター。著書に「保存レシピの便利帳 」（辰巳出版）など。
Instagram @h_sekioka
【材料・2人分】
豚バラ焼き肉用肉…180g
玉ねぎ…1/2個
トマト…2個
にんにくのみじん切り…1/2片分
白ワイン(または水)…1/2カップ
トマトケチャップ…大さじ2
オリーブ油…小さじ1
・塩、こしょう
【作り方】
1. 玉ねぎは縦2cm幅に切り、トマトは粗みじんに切る。豚バラ焼き肉用肉は塩、こしょう各少々をふる。
2. 鍋にオリーブ油小さじ1を中火で熱し、1の豚肉を入れて両面を焼く。肉に火が通ったら、にんにくのみじん切り1/2片分、玉ねぎを加えて炒める。玉ねぎに油がなじんだら、トマトを加えてざっと炒め合わせる。
3.白ワイン(または水)1/2カップ、トマトケチャップ大さじ2を加えて混ぜ、煮立ったら弱火にして約10分煮る。塩、こしょうで味をととのえる。
（1人分 448kcal、塩分1.4g）
■【小田真規子さんのレシピ】「豚肉と玉ねぎのしょうが焼き」
いつものしょうが焼きに、ジューシーなトマトを敷いて栄養アップ！
▷教えてくれたのは…
小田真規子 さん
料理研究家・栄養士。1998年に独立し、様々な食のニーズに応える「スタジオナッツ」を設立。多くの雑誌にレシピを発表するほか、テレビ出演、レシピ本の出版、企業へのアドバイスやレシピ開発に携わる。広告用料理のフードコーディ―ネートの実績も多数。誰もが作りやすく、健康に配慮したおいしい家庭料理をモットーに活動の場を広げている。
Instagram @studionutsnuts
【材料・2人分】
豚肩ロース薄切り肉…200g
玉ねぎ…1/2個(約100g)
トマト…1個(約150g)
サラダ油…大さじ1
合わせ調味料
・おろししょうが…１と1/5かけ分(大さじ1)
・おろしにんにく…1片強分(小さじ１)
・しょうゆ…大さじ1
・砂糖、片栗粉…各小さじ1
【作り方】
1. 玉ねぎは縦薄切りにする。トマトは5mm厚さの輪切りにし、器に広げて盛る。豚肉は長さを半分に切る。
2. フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、豚肉を広げ入れて玉ねぎを広げのせ、約2分焼く。肉の色が変わり始めたら上下を返し、中央をあけて合わせ調味料を加える。調味料が煮立ったら全体を混ぜ、１のトマトにのせる。
（1人分 345kcal、塩分1.4g）
文＝齋藤久美子
