ビデオテープをデジタル化できるビデオキャプチャー / 生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【まとめ記事】

サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、小型モニター付きで、パソコンを使わずに簡単にビデオテープをデジタル化できる、RCAケーブル、またはSビデオ端子からの映像入力に対応した小型ビデオキャプチャー「400-MEDI053」を発売した。画面を見ながら、ビデオテープの映像をデジタル保存できる小型ビデオキャプチャー。2.4インチの小型液晶画面がついているので、録画中ちゃんと撮れているか確認しながら録画することができる。画面が小型な分、コスパもよく、収納もしやすくスマホと同じくらいのサイズ感だ。本製品とビデオデッキをRCAケーブル（赤 白 黄）で接続するだけで簡単に使用できる。
京都市で再生可能エネルギーを主体とした電力販売を行うTERA Energy株式会社が協賛し、2025年9月26日(金) に大阪・関西万博に250名以上の僧侶が集まり様々なコンテンツを展開する1日限定の「万博寺」を開催す全国から宗派を超えて集まる僧侶達が、雅楽演奏や漫才説法、生前葬セレモニーなど、伝統的な儀式儀礼から新しい伝道の取り組みまで、様々なプログラムが決定した。僧侶たちが各分野で模索してきた「現代の人々に仏教を届けるための新しい伝道の形」を表現する他、宗派ごとの作法を説明する場を設けるなど本格的なプログラムを通じて、多様な日本仏教の「今」の姿を世界に発信する。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、DVD・CDプレーヤー、音楽CDの録音、メディアプレーヤーの3WAY仕様DVDディスクと同じくらいのサイズで、どこでも手軽に使えるUSB給電で動く、小型DVD・CDプレーヤー・メディアプレーヤー「400-MEDI052」を発売した。DVD/CDの再生だけでなく、音楽CDをmp3形式でmicroSDカードやUSBメモリに録音できる。さらに、USBメモリやmicroSD内の動画・音楽ファイルも再生できるため、さまざまなシーンで活躍する。接続は「USB電源→テレビ→ディスクを入れる」の3ステップで完了。付属リモコンで離れた場所からも操作でき、シンプルなボタン設計で機械が苦手な方でも安心して使える。
業界をリードするあと払い（BNPL）サービス「ペイディ」を提供する株式会社Paidyは、2025年8月26日（火）に、ペイディのサービスおよびApple製品の購入に特化した特別プラン「ペイディあと払いプランApple専用」に関するメディア向けプレスセミナーを開催した。ペイディは「夢に自信を、心に余裕を持てる世界をつくる。」をパーパスに掲げ、買い物を通じて人々の夢や目標を応援している。昨年10月にはサービス開始から10周年を迎え、ライフスタイルに合わせて支払い方法・支払いタイミング・支払い回数を自由に選べる「あなたに自由なあと払い」として、多くの利用者に支持されてきた。アプリの累計ダウンロード数は2,000万件を突破している。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、使うときは大容量、使わない時はコンパクトに折りたためる2WAY折りたたみボストンバッグ「200-BAGBP036BK」を発売した。折りたたみと厚さ約5cm、A4用紙より少し小さいサイズになるため、カバンの中や車のダッシュボードにもスッポリ収まる。必要なときにサッと広げて使えるため、急な荷物の増加にも対応できる便利アイテムだ。その日のスタイルや荷物の重さに応じて、ボストンバッグとして手持ちで使うことも、リュックとして背負うこともできる。シーンに合わせて自在に使い分けできるため、旅行先やアウトドアでも活躍の幅が広がる。
業界をリードするあと払い（BNPL）サービス「ペイディ」を提供する株式会社Paidyは、2025年8月26日（火）に、ペイディのサービスおよびApple製品の購入に特化した特別プラン「ペイディあと払いプランApple専用」に関するメディア向けプレスセミナーを開催した。ペイディは「夢に自信を、心に余裕を持てる世界をつくる。」をパーパスに掲げ、買い物を通じて人々の夢や目標を応援している。昨年10月にはサービス開始から10周年を迎え、ライフスタイルに合わせて支払い方法・支払いタイミング・支払い回数を自由に選べる「あなたに自由なあと払い」として、多くの利用者に支持されてきた。アプリの累計ダウンロード数は2,000万件を突破している。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、使うときは大容量、使わない時はコンパクトに折りたためる2WAY折りたたみボストンバッグ「200-BAGBP036BK」を発売した。折りたたみと厚さ約5cm、A4用紙より少し小さいサイズになるため、カバンの中や車のダッシュボードにもスッポリ収まる。必要なときにサッと広げて使えるため、急な荷物の増加にも対応できる便利アイテムだ。その日のスタイルや荷物の重さに応じて、ボストンバッグとして手持ちで使うことも、リュックとして背負うこともできる。シーンに合わせて自在に使い分けできるため、旅行先やアウトドアでも活躍の幅が広がる。
