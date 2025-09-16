「頑張って」と送り出した娘が、塾の前で動けなくなって…。親が下した「最高の選択」とは【中学受験】
2025年の首都圏私立・国立中学受験者数は5万2300名と微減だったものの、受験率は過去2番目の高さ。受験者数・受験率共に高止まりの様相が続いていて、保護者の関心の高さが伺えます。
特に最近人気なのが、グローバル教育とSTEAM教育の充実です。しかし、人気が高まるということは、志望校合格への道は厳しさを増しているということ。それだけに子どもたちへの負担も大きくなっているわけです。
それでも、子どものためによりよい環境を与えたい。そんな思いから頑張っている親子はたくさんいると思います。
得たいものを得るためには、やりたくないことも我慢してやるべき。それも一理です。しかし、子どもがどこまでそれに耐えられるのかを見極めることも大事。
その結果、中学受験をしないという選択もあり得ます。つまり、「積極的撤退」です。
実際、英語が大好きで、英語教育が充実している中高一貫校への進学を希望して受験準備を始めたものの、中学受験からの撤退を決意。その代わり、親子留学を選択した親子がいます。
親子が受験からの撤退を決意した理由と、その代わりに得たものとは……。
森のようちえんとは、デンマーク発祥の自然の中で行われる保育。ヨーロッパを中心に広がり、日本でも300近い団体があります。
岡本さんの「森のようちえんウィズ・ナチュラ」では、「子どもひとりひとりの持つ無限の可能性や成長のプロセスを信じて見守る」という理念のもと日々活動をしています。
そんな岡本さんの一人娘のHちゃんは、小さい頃から自然の中でのびのびと育った好奇心旺盛な女の子。小学1年生から英語を学び始め、放課後は英語劇のサークルに所属し、英語に慣れ親しんできました。
そんなHちゃんが中学受験に関心を持ったのは、小学5年生のときでした。
英語の先生から奈良県立国際中学校・高等学校のことを勧められたお母さんが、Hちゃんにその話をしたところ、劇団の先輩も通学していたことから「受験したい！」ということになり、5年生の夏から受験準備を始めました。
奈良県立国際中学校・高等学校は、国際バカロレア（IB）プログラムの認定を受け、奈良県内公立校で初のIBワールドスクールとなった中高一貫校です。
それまで中学受験は全く考えていなかったのですが、その教育方針がHちゃんにも合っていると思った岡本さんは、中学受験を決意。まずは、個別指導塾で算数と国語の2教科だけで受験勉強を始めました。
それまで塾に行ったことがなかったHちゃんは、勉強のやり方を教えてもらったおかげで成績も上がり、勉強が楽しくなり、目標の学校も明確だったため、意欲的に頑張っていました。
そんな姿を見て、「うれしかったし、できるだけのことはしてあげようと思った」という岡本さん。
しかし、公立中高一貫校の受検は、4科目が融合された適性検査が課されるので、それ相応の対策が必要。そこで、小5の1月からスクール形式の塾に転塾し、4科目の勉強を始めたことから、状況が少しずつ変化していきました。
中学受験で必要とされるレベルは学校の授業とは桁違いなので、6年生になってから4科目の準備をして追いつくにはかなりハードルが高い。また、中学受験の塾では当たり前のように行われていることですが、授業時間は長時間に及びます。
それでも頑張っていましたが、特に丸1日教室に缶詰めになる春休みの春期講習を受けた辺りからだんだん笑顔がなくなっていきました。
そんなわが子の様子を見て心配しながらも、夢の実現のために頑張っている子どもを応援するのも親の務めと、送り迎えをしていた岡本さんでしたが、とうとう5月ころから行きしぶりが出始め、しんどくなってまでやることではないと考えて、話し合いの時間を持つことにしました。
でもその度に「奈良国際中高には行きたい！ だから頑張っている！ でもしんどい。だけど受験は辞めたくない」と堂々巡りで埒（らち）が明かないまま塾通いが続きました。
しかし、とうとう塾の前で体が動かなくなってしまい、教室に入れなくなったのです。ストレスが体に出るのは最後の段階だと言いますが、Hちゃんの心が悲鳴をあげたのでしょう。
もう限界だと思った岡本さんは、もう一度真剣に話し合うことにしました。
「そもそもどうして受験したいと思ったのか、その目的は？」
「奈良国際中学でやりたかったことは何だったのか？」
「どうありたいのか？」
そんな質問を投げ掛けながら、話をしていった結果、Hちゃんの夢は「英語で海外の人と喋れるようになりたい！」ということだという結論に行きつきました。
それなら、中学受験をしなくても別の方法があるのでは？ と思った岡本さんは、公立の中学に行っても、奈良には外国人もたくさんいるから、英語を話す機会はあるし、留学するという方法もあると、さまざまな選択肢を提案しました。
その結果、いったん塾をお休みして、夏休みは思い切り英語に浸ってみようと、セブ島の親子留学への参加を決めたのです。
日に日に本来の元気なHちゃんに戻っていく様子を見て安心したという岡本さん。「対話をして、本当によかった」という笑顔が印象的でした。
事前のレベル分けテストを経て、現地では毎日2コマのマンツーマンレッスンを受け、レッスン終了後は、ビーチやスクールのあるマクタンニュータウンで自由に過ごしました。
同じグループには年長から6年生までの子どもがいて、すぐに友達もできたし、スクールではお世話係の先生がついているので、お母さんも安心して過ごせたそうです。
今回は、初めての海外だったので1週間のトライでしたから、もちろん英語がペラペラになったわけではありませんが、「英語の発音がよくなり、買い物などで積極的に英語を使おうという姿勢が見られた」と岡本さん。
Hちゃんも帰国後「もっと英語を話せるようになりたい」という気持ちが増してきたそうで、「また行きたい！」と言っているそうです。
もう1つ留学してよかったことは、東南アジアの現状を実際に見たことで視野が広がり、同時に日本での暮らしを見直す機会になったことでした。
トイレや食事など、日本とは違う環境の中で生活することで、日本の当たり前が当たり前ではないことに気づいたのです。
また、トタン屋根のバラック小屋のような家が立ち並ぶスラム街に野良犬が歩き回る景色や、そこで土産物を売っている子どもを目にしたことで、自分がどれだけ恵まれていたのかということを実感する機会にもなりました。
Hちゃんは、小1のとき、KnK（国境なき子どもたち）の動画を見て、学校に行けない子どもたちのことを知り、自分には何ができるかを考えて、自作したブレスレットやレモネードをマルシェで販売し寄付する活動もしてきたのですが、動画の中の世界が、実際に存在するのだということ実感したことは衝撃だったそうです。
「経験に勝るものはなし」と言いますが、まさにその通り。岡本さん親子にとっては、中学受験から撤退したからこそ得られた学びだったのです。
QQEngkishでは、中学生からはスラム街でのボランティア活動などに参加するプログラムもあるので、来年以降はそんなプログラムに参加することも考えているそうです。
日本の中にいると、その中でよいとされる価値観に左右されますが、一歩外に出れば、全く違う価値観の世界が広がっていることに気づかされます。
グローバル教育への関心が高まっていますが、大人も海外に出て違う文化や環境、そして違う価値観を持つ人たちに触れる経験をすることは大切ですね。
同じように、壁にぶつかっているかもしれない人には、そんなときこそ気づかぬふりをして走り続けるのではなく、あえていったん立ち止まり、何のために受験をするのかを考えてみてほしいと思います。
その結果、やはり受験をしようと思えたら、それでいいのです。その目的を達成するために、今は我慢して受験勉強に励む。その結果、得られることもたくさんあるでしょう。それも素晴らしいことです。
反対に、岡本さんのように、本当にやりたいことをするために、受験から撤退するという決断もまた素晴らしい。それが、筆者が説いている受験軸を持つということです。
今回お話を聞いた岡本さんは、日頃から「子どもひとりひとりの持つ無限の可能性や成長のプロセスを信じて見守る」という姿勢で子どもと向き合っていました。
そのため、わが子にとって今どのような決断をすることが大切かを考えて、積極的な撤退という道を選びましたが、多くの親御さんはなかなかできないことかもしれません。
でも筆者は、やはり時々振り返ることは大事だと思います。
受験生は、これから入試本番に向けて、いかにして合格を勝ち取るかという話を聞く機会が増えると思いますが、何のために受験をするのかという受験軸を持てたら、それが最強のモチベーションです。
夏の疲れも出る頃。ときにはおいしいお茶やお菓子を用意して、お子さんと向き合って対話の時間をとってみませんか。
この記事の執筆者：中曽根 陽子
数少ないお母さん目線に立つ教育ジャーナリストとして、紙媒体からWeb連載まで幅広く執筆。海外の教育視察も行い、偏差値主義の教育からクリエーティブな力を育てる探究型の学びへのシフトを提唱。お母さんが幸せな子育てを探究する学びの場「マザークエスト」も運営している。『＜中学受験＞親子で勝ちとる最高の合格』（青春出版社）、『1歩先いく中学受験 成功したいなら「失敗力」を育てなさい』（晶文社）など著書多数。
(文:中曽根 陽子)
