「ときには孤独になることが、『生きがい』を深めていく」と題した動画で、脳科学者の茂木健一郎氏が登場。「孤独は悪いことのように思われがちで、もちろん人といろいろ行き交うことって大事なんですけど、たまにはやっぱり孤独である時間って必要だと思うんですよ」と、自身の考える“孤独”の役割について語った。



茂木氏は、自分自身のユニークさに向き合うためには「他の方に影響を受けすぎると、本当に大事な自分の心の声を見失いやすい」と指摘。その上で「世の中で流行っているものや、他人がいいと思うものに無意識に合わせてしまうことで、自分の生きがいが自分自身と離れてしまうんですよね」と述べ、安易に同調する危うさを示唆した。



動画では「時には自分一人の時間を持つことが大事で、そういう時に『私はこういうのが好きなんだな』『こういうことが大事なんだな』と実感できる」と自身の経験をシェア。さらに「自分が大事だと思うものが世間とずれる場合でも、それを大切にできたら、それは本当に素敵なことだと思う」と、他者との違いに自信を持つことを強調した。



茂木氏は「他人とのいろいろ行き交いの中で、自分の世界を広げることももちろん大事」と認めつつも、「自分を深く堀り下げていく孤独も同時に必要。そこを往復することが、自分に寄り添う生きがいを深掘りし、磨いていくために重要だ」とまとめた。



動画の締めくくりでは、「生きがいとは自分自身にアラインして、寄り添って生きること。そのためにも、時に一人だけの静かな時間を作ることを恐れないでほしい」と、視聴者へ静かなエールを送った。