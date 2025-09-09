人工知能＝AIの技術を活用した、新たな水害対応システムのデモンストレーションが福岡市で行われました。映像を通じて河川氾濫の危険性を察知し、自動で判断して住民に避難を呼びかけることが可能だということです。

福岡市で4日にデモンストレーションが行われたのは、最新のAIカメラです。人工知能＝AIの技術を使って特定の対象を自動で認識し分析するシステムで、様々な分野で実用化に向けて開発が進められています。

■松永悠作記者

「こちらは、無人の交番での活用を想定したシステムです。人が近づくと。」

■担当者

「どうされましたか。」

■松永記者

「遠く離れた場所にいる担当者と、会話をすることができます。」

こちらは、東京に拠点を置くアクシスコミュニケーションズが開発した「AIカメラ音声一体型システム」です。大雨の際に住民の命を守ることを目指しています。



■アクシスコミュニケーションズ・丹生孝正さん

「例えば、河川の増水が発生し特定の水位を超えた場合に、サイレンやスピーカーで警告を流すというシステム。従来だと監視映像を人が解析しアラートをあげていましたが、AIに自動的にさせることができます。」

AIが河川氾濫の危険性を察知して数秒後に、スピーカーから自動で避難を呼びかけることができるということです。人を介さないため、見逃しや遅れを防げると考えられています。フランスや台湾などでは、河川の観測や洪水の監視などに、このシステムが導入されているそうです。



■丹生さん

「人的災害を防いでいく。水害による被害を最小限にとどめる点において、従来より迅速な対応が求められています。監視員の熟練度による差や、監視員が不足していることにも対応できるソリューション（解決策）ではないか。」



アクシスコミュニケーションズの担当者は「今後、国内で実証実験を行い、水害対策に貢献したい」と話しています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月5日午後5時すぎ放送