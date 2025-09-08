山中柔太朗がアンバサダー♡DERMA LASER新シートマスク登場

クオリティファーストが展開する「DERMA LASER」から、注目成分PDRN¹を配合したシートマスクが2種新登場！「スーパーPDRN＋セラミド100マスク」はハリ・ツヤを叶える持続型水光ケア、「スーパーPDRN＋VC100マスク」は集中水光＋毛穴ケア²に特化。3分で集中ケアが叶う独自システムを搭載し、手軽に理想の水光肌を目指せます。アンバサダーには俳優・山中柔太朗さんを起用♡

PDRN×こだわり成分で進化した2種のマスク



スーパーPDRN＋セラミド100マスク

「スーパーPDRN＋セラミド100マスク」は、最高濃度³天然セラミド⁴と高濃度³セレブロシド⁹を配合。乾燥やくすみ¹⁰をケアしながら、発光するような透明感⁶と弾力を長時間キープします。

スーパーPDRN＋VC100マスク

一方「スーパーPDRN＋VC100マスク」は、高濃度³6種のビタミンC⁵を贅沢に配合。年齢とともに気になる毛穴*²やハリ不足に多角的にアプローチし、ふっくらとした明るい肌印象へ導きます。

*² 潤いを与え、毛穴の目立ちにくいなめらかなお肌へ

*³ クオリティファーストとして

*⁴ セレブロシド、セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP(全て保湿成分)

*⁶ 明るく透明感のあるお肌に整えること

*⁹ 保湿成分

*¹⁰ 乾燥によりくすんで見えるお肌に潤いを与え明るい印象に導く

3分集中ケア！高密着＆高浸透シート



シリコンマスク発想の高³密着シートに、美容成分をナノカプセル⁸化してたっぷり閉じ込め、角質層までぐんぐん浸透*⁷。

さらに成分圧縮デリバリー製法でのせた瞬間から一気に放出されるので、短時間でも肌にしっかり届きます。忙しい日でも3分でケアできるから、時短美容アイテムとしてもぴったり♪

*⁷ 角質層まで

*⁸ 水添レシチン、ダイズステロール、セラミドNP（全て保湿成分）

今だけの数量限定で手に入れて♡



「スーパーPDRN＋セラミド100マスク」は7枚入り800円（税込880円）で8月30日よりPLAZA・ロフトで先行発売、10月初旬より全国展開予定。

「スーパーPDRN＋VC100マスク」は同価格で9月12日からドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ限定販売です。数量限定だからこそ、今のうちに試してみる価値あり。

DERMA LASERの最新マスクで、水光感あふれる肌を手に入れてみませんか？