【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年9月8日〜9月14日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年9月8日〜9月14日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『恋愛面では気付きがあるでしょう』


｜総合運｜　★★☆☆☆


物事への新しい向き合い方や自分の新しいキャラクターを進めていきます。意図が伝わらない時もありますが、それも謙虚に捉えることができるでしょう。仕事や公の場ではいつも以上に今関わりある人達のことを大事にしていきたくなります。自由を奪ってしまうこともあるあるようです。

｜恋愛運｜　★★★☆☆


「目から鱗」的に様々な事を知れる時です。世間の恋愛観も自分以外の人の目線もハッとさせられるあり、これまでの行動を変えられるきっかけとなるでしょう。シングルの方は、大衆には興味がない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手にはまだまだあなたに伝えられていないことがあります。

｜時期｜


9月8日　辛いことが減る　／　9月12日　疑ってしまう

｜ラッキーアイテム｜


消しゴム

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞